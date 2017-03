FETÖ destekçisi Bharara’dan Trump’a kumpas!

Ünlü spekülatör Soros'un ABD'deki başkanlık seçiminin ardından FETÖ savunucusu savcı Bharara'yı devreye sokarak, Trump’ı devirmek için plan hazırladığı ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın aralarında FETÖ destekçisi Preet Bharara'nın da bulunduğu 46 savcının istifa etmesinin ardından yaşanan çarpıcı gelişmeler ortaya çıktı. Akşam'ın haberine göre, ABD'deki başkanlık seçimlerinde aday olan Hillary Clinton ve ünlü spekülatif işadamı George Soros bağlantılı derneklerin FETÖ destekçisi Bharara'ya Trump'ı devirme planıyla ilgili mektup gönderdiği ortaya çıktı.

SOROS VE CLINTON DÜĞMEYE BASTI

Mektupta görevden alınan Savcı Bharara'nın ABD Başkanı Trump ve şirketlerinin yabancı devletlerle soruşturulması istendiği belirtildi. Bharara'nın söz konusu mektubu aldıktan bir gün sonra ABD Başkanı'ndan gelen telefonu yanıtsız bıraktığı kaydedildi. Bharara eski yardımcısı Savcı Howard Master'i, New York Eyaelti Genel Savcısı Eric Schneiderman'in yanına yerleştirdi. Twitter'dan da Trump'ı "Master, Beyaz Saray ve üst düzey rüşvet ağlarını soruşturacaktır" diyerek tehdit etti. ABD basınına göre, Bharara'ya ilişkin bir başka büyük skandalı ortaya çıkardı. 8 Mart tarihinde Clinton'in başkanlık kampanyasına büyük bağışlarda bulunan Soros vakıflarından Citizens for Ethics and Responsibility (Etik ve Sorumluluk için Vatandaşlar)'in Bharara'dan Trump'ın şirketleri adına yabancı ülkelerden para alıp almadıkları konusunda Bharara'dan soruşturma başlatması ricasında bulundu.