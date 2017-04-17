Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum sonrası önemli ziyaretler

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi referandumun ardından, ilk ziyaretini 24. yıldönümünde merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anıt mezarıa yaptı.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 24. yıl dönümü nedeniyle Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da anma töreni düzenlendi.

Tarihi referandum sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk ziyareti de Turgut Özal'ın anıt mezarı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TBMM başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile birlikte gittiği anıt mezarda ilk olarak merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal ile bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ın kabrini ziyaret etti

MENDERES'İN KABRİNİ DE ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra 27 Mayıs Darbesi'nin ardından Yassıada yargılamaları sonrası idam edilen Başbakan Adnan Menderes'in anıt mezarına giderek, dua etti.

Dün gerçekleşen tarihi referandumun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk ziyaretlerini merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve merhum Başbakan Adnan Menderes'in kabirlerine yapmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes'in kabrini de ziyaret etti

Mezarda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

ÜÇÜNCÜ ZİYARETİNİ ESKİ BAŞBAKAN NECMETTİN ERBAKAN'IN KABRİNE YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti.

Erdoğan, aracından indiği sırada vatandaşlar "Başkanım" diyerek sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi.

Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de eşlik etti.

Burada dualar okundu. Ziyaretin ardından Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, vatandaşların yanına giderek bir süre sohbet ederken çocuklara da hediyeler verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, EYÜP SULTAN TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ

Erdoğan, Erbakan'ın mezarını ziyaretinden sonra saat 12.15 sıralarında Eyüp Sultan'a geldi.

Erdoğan, burada kendisini bekleyenler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Erdoğan'ı karşılayanlar "Başkanım" diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da eşlik etti. Erdoğan, Eyüp Sultan Türbesi'nde dua etti.