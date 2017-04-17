Erdoğan, ’in kabri başında Kur’an okudu

Giriş Tarihi: 17.4.2017 14:51 Güncelleme Tarihi: 17.4.2017 15:11
Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet’in kabri başında Kur’an okudu

, tarihi referandumun sonuçlanmasının ardından bugün bir dizi ziyarette bulundu. Turgut Özal, Adnan Menderes ve Necmettin Erbakan’ın anıt mezarlarını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Fatih Camii’ne geldi ve ’in türbesini ziyaret edip, Kur’an okudu.

Referandum sonuçlarını İstanbul'dan takip eden , bugün bir dizi ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anıt mezarını ziyaret eden Erdoğan eski başbakanlardan Menderes ve Erbakan'ın kabirlerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabir ziyaretlerinin ardından Eyüp Sultan Camii'ne geldi ve Ebu Eyyüb El-Ensari'nin türbesini ziyaret edip dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüp Sultan'ı ziyaretinin ardından Fatih Camisi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın eşlik etti.

Erdoğan burada 'in türbesini ziyaret edip Kur'an okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Yavuz Sultan Selim'in türbesine geçerek burada da ziyarette bulundu.

İşte o görüntüler…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in kabrinde Kur'an okudu

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Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet’in kabri başında Kur’an okudu
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