Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet’in kabri başında Kur’an okudu

Referandum sonuçlarını İstanbul'dan takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün bir dizi ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anıt mezarını ziyaret eden Erdoğan eski başbakanlardan Menderes ve Erbakan'ın kabirlerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabir ziyaretlerinin ardından Eyüp Sultan Camii'ne geldi ve Ebu Eyyüb El-Ensari'nin türbesini ziyaret edip dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüp Sultan'ı ziyaretinin ardından Fatih Camisi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın eşlik etti.

Erdoğan burada Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret edip Kur'an okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Yavuz Sultan Selim'in türbesine geçerek burada da ziyarette bulundu.

İşte o görüntüler…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in kabrinde Kur'an okudu