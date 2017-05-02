Gülen’i mehdi ilan eden hâkime ağır müebbet

15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce askeri darbeyi kışkırtan kararı ile dikkat çeken eski İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi İlhan Karagöz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı İsa Dalgıç tarafından hazırlanan 106 sayfalık iddianamede çarpıcı tespitler yer aldı. Darbe girişiminden 11 gün önce verdiği skandal ara kararda TSK'yı hükümete yönelik darbeye çağıran Hâkim Karagöz'ün FETÖ'nün 'Uyuyan hücre'lerinden biri olduğu vurgulandı. İddianamede Hâkim İlhan Karagöz'ün Balyoz davasında bilirkişi olarak görev yapan TÜBİTAK çalışanları Hayrettin Bahşi, Tahsin Türköz ve Erdem Alpaslan'ın gerçeğe aykırı hazırladıkları rapor nedeniyle yargılandığı mahkemenin hâkimi olduğu hatırlatıldı.



GÜLEN'İ MEHDİ İLAN ETTİ

Skandal kararda, Risale-i Nur'lardan örnekler verildi. Karagöz, 'kopuş davası' olarak nitelediği kararda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere mevcut hükümet Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri, AK Parti, yargı kurumlarına aşağılayıcı hakaretlerde bulundu. Cumhurbaşkanı'nı 'Deccal', AK Parti'yi çete, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'i ise peygamber soyundan gelen 'mehdi' ilan etti. Kararda 'biz' şeklinde söylemlerde bulunarak kendisini FETÖ'nün bir parçası olarak lanse etti.



DARBE ÇAĞRISI

Skandal kararda 'Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı yetkililerinin bu suç duyurumuz doğrultusunda derhal olaya el koyarak ismi geçen herkesi derhal gözaltına alması ve sonra da sırayla yapılması gerekenler' sıralandı. Skandal kararda, 'Tüm yurda giriş çıkışlar tutularak ismi geçen ya da geçmeyen tüm milletvekilleri, belediye başkanları, işadamları, gazeteciler, emniyetçiler, hâkim ve savcıların yurttan çıkışlarının engellenerek soruşturma işlemlerinin başlatılması' ifadeleri kullanıldı. İddianamede Karagöz'ün bu skandal ifadelerle TSK'yı hükümete karşı darbeye teşvik ettiği vurgulandı.



UYUYAN HÜCRE

Karagöz'ün Çağlayan Adliyesi'ndeki odasında yapılan aramada 1 adet 'H' serisi 1 ABD Doları ve 1-15 arası numaralandırılmış doküman ele geçirilmişti. Karagöz'ün yazdığı kararla silahlı terör örgütü üyelerini bir an evvel 'amaç suç' için harekete geçirmeye ve azmettirmeye çalıştığı, yargıyı bir silah gibi kullandığı tespitinde bulunuldu. Karagöz hakkında 'Anayasayı ihlal', 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'ni ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs' suçları kapsamında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.