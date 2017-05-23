Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Çapa Tıp Fakültesi taşınıyor

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin ilk Tıp Fakültesi olan bu çatıdan mezun olmak öğrencilerimizin ömür boyu iftiharla göğsünde taşıdığı bir iftihar olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"İNGİLİZ HALKININ ACISINI PAYLAŞIYORUZ"

Türkiye, sahip olduğu en büyük gücü genç ve yetişmiş insan kaynağı olan bir ülkedir. Bunun için her alanda gençlerimizin enerjisine, azmine, birikimine, gayretine ihtiyacımız var. Başarının yolu, düzenli ve bilinçli çalışmaktan geçiyor. Hasdal'da 1100 dönüm bir araziyi tamamıyla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine veriyoruz. Tüm bölümler bir arada olacak. Adeta bizim şehir hastaneleri projesinin farklı bir türünü orada uygulamaya koyacağız. Yeni dönemde Çapa sadece poliklinik olarak hizmet verecek. Zira bizim artık ciddi sayıda doktora ve sağlık elemanlarına ihtiyacımız var. Sözlerimin başında ifade etmem lazım. İngiltere'nin Manchester şehrinde meydana gelen terör saldırısını şiddetli kınadığımı ifade etmek istedim. Türkiye olarak saldırıda ilk belirlemelere göre 22 vatandaşını kaybeden, 59 vatandaşı yaralanan İngiltere devletinin ve İngiliz halkının acısını paylaşıyoruz. Terör örgütleriyle mücadelesinde tüm ülkeler gibi İngiltere'nin de yanında olduğumuzu burada ifade etmek isterim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş İngiltere mesajı

"SAĞLIKTA ÇOK BÜYÜK BİR ALT YAPI YATIRIMI BAŞLATTIK"

Sağlık son 14 yılda en büyük dönüşümün hayata geçtiği alanların başında geliyor. Eski Türkiye'de sağlık sektörü vatandaşın omzuna yeni sorunlar yüklüyordu. Rektörlerimize bir toplantıda söyledim: Devlet hastanelerinde doktorlarımız var. Ama bu doktorlarımızın kariyer yapma şansı yok. Ne için bunun önünü açmıyoruz dedim. YÖK başkanımız yanımızdaydı. Devlet hastanelerindeki doktorlarda doçent ve profesör olabilsin. Olur dediler. Hamdolsun bu süreç başlatıldı. Bunun yanında sağlıkta çok büyük bir alt yapı yatırımı başlattık. Şimdiye kadar 4 tane şehir hastanemizi hizmete açtık. Bu hastaneler ülkemizde sağlık sektörünün sembolü olacaktır. Bu hastaneler çevre ülkelere de hizmet verecektir. Bu bakımdan bugün mezun olan öğrencilerimizin hizmetlerine çok ihtiyacımız var.

"BU DEĞİŞİKLİĞİN KAĞIT ÜZERİNDE OLMADIĞINI GÖSTERDİK"

Terörle mücadelede aslanlar gibi mücadele eden kahramanlarımızın hikayelerine şahit oluyoruz. Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlere güvenmek onlara destek olmayı da gerektirir. Bu amaçla seçilme yaşını 18'e düşürdük. Bu insanımıza gencimize güvenmektir. Seçme ve seçilme yaşının 18 olması hemen hemen Avrupa ülkelerinin birçoğunda var. Bu değişikliğin kağıt üzerinde olmadığının gerçek olduğunu partimize aldığımız gençlerle gösterdiğimize inanıyorum. Gençler mesleki kariyerinizi en üst seviyeye ulaştırın ama siyaseti, sanatı, sporu ihmal etmeyin. Doktorlarımızın da bu anlamda daha aktif olduğunu biliyorum. Gençlerimizin dinamizmine ihtiyacımız vardır. Sonuçta önünüzdeki kapıların birer birer açıldığını göreceksiniz.

YENİ DÖNEMİN ŞİFRELERİ ERDOĞAN'IN SÖZLERİNDE

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MADALYA ALANLARI TEBRİK ETTİ