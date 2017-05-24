Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlara süre verdim

Brüksel ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı seçilmesinin ardından yaşanacak sürece ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"Seyahatten sonra değerlendirmelerimizi yapıp Merkez Yürütme Kurulumuzu belirlemiş olacağız ve Merkez Yürütme Kurulunu belirledikten sonra da geleceğe yönelik ne gibi adımlar atılacak ve bununla ilgili kongre kapanışındaki teşekkür konuşmamda da ifade ettiğim gibi bütün bakan arkadaşlarımızdan şöyle 6'ncı ayın sonuna kadar, yıl sonuna kadar devam edecek bir yol haritasını isteyeceğim"

2 AYAKLI TAKİP YAPILACAK

Cumhurbaşkanlığı'nda ve partide oluşturulan bir ekiple bakanların hazırladığı takvimin işleyip işlemediğinin kontrol edileceğini açıklayan Erdoğan, "Bu yol haritası 6 aylık değil, 2019'a kadar devam edecek bir yol haritası olacak. Her bakan ve bakanlık önümüzde ne var ne yapacağız çalışma arkadaşları ile paylaşacak. Bunun takibini iki yolla yapacağım: Cumhurbaşkanlığı'nda ve partide oluşturulan bir ekiple bakanlıkların hazırladığı takvimin yürüyüp yürümediğini kontrol edeceğiz" dedi.