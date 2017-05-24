Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanında basın mensuplarına açıklama yaptı, soruları yanıtladı.

Ulusal ve uluslararası tehditler içinde terörün ilk sırada yer aldığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tüm bu asimetrik tehditler, gerek ulusal gerek uluslararası düzlemde tabii bizim de güvenliğimizi ciddi şekilde tehdit ediyor. Terör bu tehditler arasında şu anda en öncelikli olanı. Bütün bu sorunların üstesinden gelebilmek için kararlı, ilkeli ve tutarlı bir duruş sergilenmesi de şart. Bilhassa NATO müttefiklerinin tam bir dayanışma ve iş birliği içerisinde olması zorunludur. Son aylarda gerek St. Petersburg, Stockholm, Paris ve Manchester'da yaşanan saldırılar, bize terörün bölgesel bir mesele olmadığını göstermiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brüksel ziyareti öncesi flaş mesajlar

"TERÖRİZM DÜNYANIN SORUNUDUR"

Terörizmin, tek bir ülkenin değil dünyanın sorunu haline geldiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şu gerçeği artık herkesin kabul etmesi gerekiyor. Terörizm, bugün tek bir ülkenin değil tüm dünyanın sorunudur. Küresel meseleler ancak küresel boyutta bir iş birliğiyle çözüme kavuşturulmalıdır. Hala 'Benim teröristim, senin teröristin' ayrıcalığının, ayrılığının yapılması, görüyoruz ki bazı yerlerde devam ediyor. Bunlardan sıyrılmamız şart. Küresel meseleler küresel boyutta ele alındığı sürece çözüme kavuşabilir."

"YOL HARİTASINI İSTEYECEĞİM"

Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı seçilmesinin ardından yaşanacak sürece ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"Seyahatten sonra değerlendirmelerimizi yapıp Merkez Yürütme Kurulumuzu belirlemiş olacağız ve Merkez Yürütme Kurulunu belirledikten sonra da geleceğe yönelik ne gibi adımlar atılacak ve bununla ilgili kongre kapanışındaki teşekkür konuşmamda da ifade ettiğim gibi bütün bakan arkadaşlarımızdan şöyle 6'ncı ayın sonuna kadar, yıl sonuna kadar devam edecek bir yol haritasını isteyeceğim."

"TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİNDE SON DURUMU ELE ALACAĞIZ"

Bu ortamda NATO'nun daha faal olması ve terörle mücadelede müttefiklere daha fazla destek vermesi gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ortamda NATO'nun daha faal olması gerekiyor. Avrupa Atlantik bölgesinde güç dengesinin devamı için NATO'nun caydırıcılığını terörle mücadelede tahkim etmesi gerekiyor. Müttefiklerin 2014 Galler zirvesindeki gibi GSMH asgari yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırmaları gerekmektedir. Brüksel zirvesinde bu iki konuyu ele alacağız. Zirve kapsamında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacağız. Zirveden önce Avrupa Konseyi Başkanı sayın Tusk ile bir görüşme yapacağım. Türkiye AB ilişkilerinde son durumu ve atılacak adımları ele almayı öngörüyoruz. Avrupa'da yaşanan vatandaşlarımızla bir araya gelip hasret gidereceğiz" dedi.

SORU - CEVAP

AK PARTİ'DE YENİ DÖNEM-YENİ YOL HARİTASI

Seyahatten sonra değerlendirmelerimizi yapıp Merkez Yürütme Kurulumuzu belirlemiş olacağız ve Merkez Yürütme Kurulunu belirledikten sonra da geleceğe yönelik ne gibi adımlar atılacak ve bununla ilgili, kongre kapanışındaki teşekkür konuşmamda da ifade ettiğim gibi, bütün bakan arkadaşlarımızdan şöyle altıncı ayın sonuna kadar, yıl sonuna kadar devam edecek bir yol haritasını isteyeceğim. Brüksel ziyareti sonrası MYK belirlenmiş olacak ve geleceğe yönelik ne gibi adımlar atılacak bununla ilgili kongre kapanışında ifade ettiğim gibi bütün Bakan arkadaşlarımızdan 6. Ayın sonuna kadar ve yıl sonuna kadar devam edecek olan bir yol haritası isteyeceğim. Bu yol haritası 6 aylık değil, 2019'a kadar devam edecek bir yol haritası olacak. Her bakan ve bakanlık önümüzde ne var ne yapacağız çalışma arkadaşları ile paylaşacak. Bunun takibini iki yolla yapacağım: Cumhurbaşkanlığında ve partide oluşturulan bir ekiple bakanlıkların hazırladığı takvimin yürüyüp yürümediğini kontrol edeceğiz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ GRUP TOPLANTILARINA KATILACAK MI?

Parlamentodaki haftalık toplantılarımızı yaptığımız Salı toplantıları dışında tabii ki toplantılarımız yapılacak ama meclis salonuna girmek gibi bir konumum yok. Ama grup toplantılarında haftalık konuşmalarımızı yapacağız.

YENİ DÖNEMDE AB İLE İLİŞKİLER

Bunun dışında AB'nden sorumlu Bakan ayağımız ve Dışişleri Bakanımız süreci takip ediyor. Gereken neyse yapıyoruz ancak karşı taraftan karşılığını bekliyoruz. Bizim AB'den kopmak diye bir derdimiz yok ama AB'nin de üzerine düşeni yapması gerekiyor. Biz diyoruz ki kararı siz verin. Bu görüşmelerde kendilerine söyleyeceğiz, "AB, bizim olmazsa olmazımız değil, onun bilinmesi lazım" AB Türkiye kendisi çekilsin istiyor.

AVUSTURYA'NIN TÜRKİYE İLE İLGİLİ BLOKE GİRİŞİMLERİ

Çok kısa bloke eden bloke olur. Olay bu kadar net.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KUR'AN-I KERİM'İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI FİNALİSTLERİNE SESLENDİ