Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması finalistlerine seslendi

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması finalinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kur'an-ı Kerim'in kemali hürmet ve edeple tilavet edilmesi gerekir. Allah'ın insana bir lütfu ve ikramı olan güzel ses en çok da Kur'an-ı Kerim'e yakışır. Bunun için efendimiz güzel ses Kur'an'ın güzelliğini daha da artırır buyuruyor" dedi.

Erdoğan konuşmasında "Bize düşen Kur'an ile rabıtamızı her daim güçlü tutmaktır. Bize düşen günlük hayatın içinde örselenen ruhlarımızı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle tedavi etmektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

Kur'an-ı Kerim'i sadece evimizin duvarlarına asmak için mi bulunduracağız yoksa hem güzel okumak hem anlamak bunlarla beraber mi yaşayacağız. Bu düşüncelerle dereceye giren kardeşlerimi gönülden kutluyorum. 15 Temmuz gecesi inancımız için vatanımız için can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize Rabbimden şifalar diliyorum.

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