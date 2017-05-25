Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB temaslarıyla ilgili flaş haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'deki AB temasları hakkında satır başları ortaya çıktı.

A Haber ekibinden Mehmet Solmaz'ın Brüksel'den aktardığı bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB temasları çerçevesinde liderlerle yaptığı görüşmelerin ana hatları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İngiltere Başbakanın Theresa May ile bir görüşme ardından da Almanya Şansölyesi Merkel ile bir görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB temasları çerçevesinde ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda pozitif görüşmeler yaptığı öğrenildi. Ayrıca PKK ve tüm terör örgütleriyle mücadele ele alınan bir diğer önemli konu oldu.

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