'ın temaslarıyla ilgili flaş haber

Giriş Tarihi: 25.5.2017 16:58 Güncelleme Tarihi: 25.5.2017 17:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB temaslarıyla ilgili flaş haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için gittiği Brüksel’de ikili temaslarda da bulundu. Erdoğan'ın temasları çerçevesinde konuşulan konuların önemli başlıkları ise "Terörle mücadelede işbirliğinin önemi ve ilişkilerin yeniden canlandırılması."

'ın Brüksel'deki temasları hakkında satır başları ortaya çıktı.

A Haber ekibinden Mehmet Solmaz'ın Brüksel'den aktardığı bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB temasları çerçevesinde liderlerle yaptığı görüşmelerin ana hatları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İngiltere Başbakanın Theresa May ile bir görüşme ardından da Almanya Şansölyesi Merkel ile bir görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çerçevesinde ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda pozitif görüşmeler yaptığı öğrenildi. Ayrıca PKK ve tüm terör örgütleriyle mücadele ele alınan bir diğer önemli konu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB temaslarıyla ilgili flaş haber

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB temaslarıyla ilgili flaş haber
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