Son dakika: 'de kritik görüşme başladı

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 25.5.2017 14:38 Güncelleme Tarihi: 25.5.2017 14:46
Son dakika: Brüksel'de kritik görüşme başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı ile AB Konseyi binasındaki görüşmesi başladı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Brüksel'de kritik görüşme başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz