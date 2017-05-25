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Son dakika: Brüksel'de kritik görüşme başladı
Son dakika:
Brüksel
'de kritik görüşme başladı
AA
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Giriş Tarihi: 25.5.2017
14:38
Güncelleme Tarihi: 25.5.2017
14:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı
Donald Tusk
ve AB Komisyonu Başkanı
Jean-Claude Juncker
ile AB Konseyi binasındaki görüşmesi başladı.
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Son dakika: Brüksel'de kritik görüşme başladı
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