Darbecileri kolladı isimlerini sakladı

Genelkurmay Çatı Davası olarak bilinen ve sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin yargılandığı davada dün, darbe girişimi boyunca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın tutulduğu yerde bulunan eski Tümgeneral Mehmet Dişli ile Akar'a darbe bildirisini imzalaması için baskı yaptığı belirtilen eski Tümgeneral Kubilay Selçuk'un sorguları yapıldı. 17 Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada savunmasını yapan Dişli, TSK içindeki yükselişinin kimlerin taltifi ile olduğunu anlatırken, Ergenekon ve Balyoz davalarında yargılanan Şener Eruygur, Çetin Doğan ve Saldıray Berk gibi komutanların isimlerini verdi. Dişli Akar'ı överek şunları söyledi: "Aileden biri gibiydik, sevdiğim saydığım bir komutan. Darbecileri nasıl ikna etmeye çalıştığımı en iyi kendisi bilir. Yaşadığı travmatik olayların etkisiyle beni yanlış değerlendirmiş olabileceğini, geçen süre içinde daha mantıklı değerlendireceğini düşünüyorum." Dişli savunmasında, Akar'ı kalkışmanın içine çekme çabalarının en somut delili olan "TSK yönetime el koydu, yurtta sulh konseyi kuruldu, karşı çıkanlar etkisiz hale getirilecek" şeklindeki sözlerini silah zoruyla söylediğini ileri sürdü. Akar'ın makamında biri sivil, biri kamuflajlı iki kişinin kendisine silah çektiğini anlatan Dişli şöyle devam etti: "Bana boş kartlara 'TSK yönetime el koydu, yurtta sulh konseyi kuruldu, uçaklar havalandı, tugaylar harekete geçti, karşı koyanlar etkisiz hale getirilecek' yazdırdılar. Bunları komutana okudum. Komutanımız 'Kafa mı buluyorsun' diyerek karşı çıktı ve tedbir alındığını söyledi. Bu sırada silahlı askerler içeri girdi. Levent Türkkan da aralarındaydı. Komutanımızı itip kakmaya başladılar. Yere düşen rütbelerini alıp geri taktım."



DARBECİLERİ KORUDU

Dişli'ye, Akar'a okuduğu notları zorla yazdıranların kimler olduğu ısrarla soruldu. Dişli, bu kişilerin sanıklar arasında yer almadığını belirterek "Kim olduklarını bilmiyorum" dedi. "Kendilerini veya fotoğraflarını görsen tanır mısın?" sorusu üzerine Dişli "O kadar çok fotoğraf görüyorum ki artık tanıyamam" yanıtını verdi. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik Dişli"ye "Gece boyunca görüştüğünüzü söylediğiniz kişiler kimin adına hareket etti?" diye sordu. Dişli "Bilmiyorum. Ne desem yarın manşet olur" dedi. Başbakanlık avukatı Süleyman Ayhan'ın, neden ağabeyi Şaban Dişli'yi arayarak siyasilerden yardım almadığını sorması üzerine Dişli, "Biz asker olarak askerliğin gereklerini yerine getiririz. Ben ağabeyimle siyasete girdikten sonra ne babamın yanında bile yan yana gelmedim" dedi. Ayhan ise "Gözaltına alındıktan sonra ağabeyinizi aramak aklınıza geliyor" diyerek çıkıştı. Dişli'nin ardından Hulusi Akar'a darbe bildirisini imzalaması için baskı yaptığı belirtilen Çiğli 2. Ana Jet Üssü eski Komutanı Tümgeneral Kubilay Selçuk savunmasını yaptı. Selçuk savcılıkta verdiği ifadeyi baskı altında imzaladığını söyleyince Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, "Koskoca tümgeneralsin, imzalamasaydın. Savcılık sorgusunda baskı yapılmaz" diyerek tepki gösterdi. AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül de duruşmanın bir bölümünü izledi. Gül, "Çok iyi tiyatro savunması yapıyorlar" dedi.