Erdoğan’ın hitabı darbecilerin ümitlerini yok etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
Meclis Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun yazılı olarak gönderdiği sorulara yazılı yanıt verdi. Akar 8 sayfalık yanıtta yaşadıklarını anlattı:
İhbar edilen olayın daha büyük bir planın parçası olabileceği mütalaa edildi. Öncelikle saat 18.30'da Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi'ne (SKKHM) Ankara hava sahası ile birlikte tedbiren tüm Türkiye hava sahasında askeri uçak ve helikopterlerin üslerine dönmesi, yeni kalkışlara da izin verilmemesi direktifini verdim. Bu esnada MİT Müsteşarı, Sayın Cumhurbaşkanını bilgilendirmek istediğini söyledi. Müteakiben Cumhurbaşkanı Koruma Müdürü ile telefon görüşmesi yaptı.
Kara Kuvvetleri Komutanı'na derhal; Kara Havacılık Komutanlığı'na gitmesini, istihbaratın doğruluğunu tetkik etmesini ve gerekli gördüğü her tedbiri almasını emrettim. Tank ve zırhlı araçların birlik dışına çıkmasına müsaade edilmemesini emrettim.
Darbe girişiminin başladığı saatten itibaren sabah Akıncı Üssü'nden ayrıldığım saate kadar hiçbir pazarlık söz konusu olmadı. Açık, sert, öfkeli yorumlarımı sürekli ifade ettim. Türkiye'yi Suriye'ye, Mısır'a çevirdiklerini, Balkan Savaşı'ndan beter ettiklerini, hendeklerdeki asker-polis kardeşliğini tahrip ettiklerini söyledim.
Sayın Cumhurbaşkanımız'ın, Atatürk Havalimanı'nda kalabalığa canlı yayında yaptığı konuşma, darbeci hainlerin bütün ümitlerini yok etti. Başarılı olamayacaklarını anlayan darbeciler, cep telefonu vasıtasıyla beni Başbakan ile görüştürdüler. Başbakanımız'a hiçbir pazarlık söz konusu olmadan, askeri savcı, cumhuriyet savcısı, polis ve inzibata teslim olacaklarını söyledim."
Beklenen bir durum değildi
TSK sadece FETÖ ile değil her türlü aşırı akım ile mücadele içinde oldu. Bu yapılanmanın devletin tüm kurumlarına sızarak, işi bir darbe ile seçilmiş hükümeti devirmeye, TSK'yı ve Türkiye'yi kontrol altına almak istemeye cüret etmesi, kimsenin beklemediği bir durumdu.
Helikoptere binerken, Mehmet Dişli'ye "Sen kal" dedim. "Ben telefon ile irtibat kuracağım" diyerek geldi. Sürekli bir yerler ile irtibat halindeydi. Beni Başbakanlık Müsteşarı karşıladı. Yaşadığım olayları özetleyerek gözaltına alınmasının uygun olacağını değerlendirdim.
Muhalefete rapor için ek süre
Muhalefete rapor için ek süre
Meclis FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu taslak raporunu kamuoyuna açıklarken CHP, MHP ve HDP'ye de muhalefet şerhi hazırlamak üzere ek süre tanındı. Muhalefet partileri raporla ilgili görüşlerini 12 Haziran'a kadar hazırlayacak. Daha önce 5 Haziran olarak belirlenen teslim tarihi eleştiriler üzerine uzatıldı. ANKARA