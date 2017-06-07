Başına ödül konulan azılı teröristler tek tek yok ediliyor

PKK, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C'li azılı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın 5 ayrı renk kategorisinde hazırladığı para ödüllü aranan teröristler listesi 2 yıl içindeeridi. Listede yer alan 794 teröristten 94'ü etkisiz hale getirildi. 4 milyon lira para ödüllü 'kırmızı' listeden 1 DEAŞ'lı terörist, 1,5 milyonluk 'mavi' listeden 6 terörist, 1 milyonluk 'yeşil' listeden 13, 'turuncu' listeden 10, 'gri' listeden ise 64 terörist etkisiz hale getirildi. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 31 Ağustos 2015'ten bugüne kadar çok sayıda terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Başlarına para ödülü konulan PKK'lı teröristlerin önemli bir kısmı örgütün yönetim kademesinde yer alıyor. İşte o listede yer alan ve etkisiz hale getirilen teröristlerden bazıları;Gaziantep'te DEAŞ'ın hücre evine yönelik operasyonda kırmızı listede yer alan DEAŞ'ın Türkiye emiri Yunus Durmaz öldürüldü.Mavi listedeki PKK bölge sorumlusu Ekrem Güney 4 korumasıyla öldürüldü.Mavi listedeki PKK'lı Nevzat Gündüz Lice'de öldürüldü.Mavi listeden PKK'lı İsa Teres Tunceli Pülümür'de öldürüldü.Mavi listeden Soro kod adlı Salih Kaplan Nusaybin'de öldürüldü.Mavi listeden Umut Hocaoğlu, Tunceli'de öldürüldü.Mavi listeden DEAŞ'lı M. Zana Alkan hava harekâtında 22 teröristle öldürüldü.Turuncu listeden Ahmet Talva: Diyarbakır Lice'de öldürüldü.