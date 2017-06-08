Son dakika haberi: İşte Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın için istenen cezalar

Fethullahçı Terör Örgütü'nün mülkiyedeki yapılanmasının deşifre edilmesine ilişkin yürütülen ilk soruşturma tamamlandı.

İDDİANAMEDE İKİ KRİTİK İSİM: ÇAPKIN VE MUTLU

İstanbul Başsavcılığı bünyesinde oluşturulan ve Başsavcı Vekili Önder Yaman tarafından koordine edilen Özel Büro tarafından hazırlanan iddianamede, 15 şüpheli yer alıyor. Şüpheliler arasında, İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da bulunuyor.

İŞTE İSTENEN CEZALAR

Şüpheliler hakkında, "Anayasayı İhlâl", "Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve TBMM'ni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs", "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarını ve "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 4. maddesi kapsamında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

Dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.