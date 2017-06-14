FETÖ’nün tahliye tezgâhı deşifre oldu

15 Temmuz
'dan sonra FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyonlar kapsamında Dumankaya Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi Halit Dumankaya
geçtiğimiz nisanda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dumankaya tutuklanmasının üzerinden 1 ay geçtikten sonra aylık tutukluluk incelemesi sonrası tahliye oldu. Tahliyenin, FETÖ'nün adliyedeki ve iş dünyasındaki üyeleri arasındaki trafiği sayesinde gerçekleştiği ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ortaya çıkarılan tahliye oyununun arkasında, Dumankaya ile iş yapan bir inşaat firmasının sahibi Coşkun C. isimli işadamı ve Anadolu Adliyesi'nde görevli zabıt kâtibi Alaattin T.'nin olduğu belirlendi. İki ismin, Dumankaya'yı cezaevinden kurtarmak için yaptıkları telefon ve yüz yüze görüşmeler soruşturma dosyasına girdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen dosyada, ikilinin teknik takibe yakalanmamak için Anadolu Adliyesi'ndeki sabit hatla temas kurduğu ve arkadaşlarının cep telefonları üzerinden irtibata geçtiği tespit edildi.
TC NO'LARI YETERLİ
Dosyada, Alaattin T.'nin Coşkun C.'ye "Sen o kişilerin T.C. no'larını bana ver. Onlarla ilgili tüm bilgileri UYAP'tan alarak sana veririm" dediği belirlendi. Kâtibin, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda çalışmamasına rağmen "gizli" ibareli dosyalarla ilgili bilgileri sızdırdığı tespit edildi. Coşkun C.'nin ise 2007'den Haziran 2016'ya kadar 57 defa yurtdışına çıkıp giriş yaptığı belirlendi. Şüphelinin Dumankaya'nın gözaltına alınmasının ardından şirket yetkilileriyle görüştüğü belirlendi. Silivri Cezaevi'ne giderek Dumankaya'yı ziyaret eden Coşkun C.'nin FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan isimlerle telefon trafiği de saptandı. Coşkun C.'nin ayrıca FETÖ'nün molla yetiştirme birimi olan Işık Tescil Firması'nın sahibi Abdullah Büyük'ün Bulgaristan'a firar edip iade edilmesi esnasında adliyedeki bağlantılarını kullanarak irtibata geçtiği dosyada yer aldı.