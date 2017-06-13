FETÖ'cü Kaynak Holding ile ilgili flaş karar

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Kaynak Holding'e bağlı 19 şirket, 1 vakıf ve 1 derneğin eski yöneticileri ve ortaklarının da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına gönderilen 40 şüphelinin, soruşturmayı yürüten Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu savcısınca ifadeleri alındı.

39 KİŞİYE TUTUKLAMA İSTEMİ

Savcılık, 40 şüpheliden birini ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakırken, 39 şüpheliyi "terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütüne finans sağlamak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

RAPOR SAVCILIKTA

Öte yandan, Kaynak Holding'e yönelik soruşturma kapsamında, holding ve bağlı şirketlerde yapılan aramalarda elde edilen dijital verilere ilişkin emniyetin hazırladığı bin 71 sayfalık raporun savcılığa ulaştığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik ise emniyet tarafından bin 725 sayfalık fezleke hazırlanıp savcılığa sunulduğu kaydedildi.

KAYYUM ATANMIŞTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kaynak Holding'e yönelik soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle kayyum atanan holdinge bağlı 19 şirket, 1 vakıf ve 1 derneğin eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 128 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 7 ilde 103 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 40'ı gözaltına alınmıştı.