CHP’nin sözde adalet yürüyüşünde provokasyon

CHP, Enis Berberoğlu'nun tutuklanması üzerine Ankara'dan İstanbul'a "Adalet" yürüyüşü başlattı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Ankara Güvenpark'ta toplandı. Kılıçdaroğlu buradaki konuşmasında "Bu yürüyüşümüzün bir siyasal partiyle ilgisi yok. Bu yürüyüş, kutlu bir yürüyüştür. Bu yürüyüş adalet yürüyüşüdür. Adaleti isteyen herkes bu yürüyüşe destek vermek zorunda" dedi. Kalabalık ellerinde Türk bayrakları ve "Adalet" yazılı dövizlerle yürüdü. Yürüyüşe katılan Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu Atatürk Bulvarı'nda gruptan ayrıldı. Kortejde terörist ve terör destekçilerini aklamaya yönelik sloganlar atıldığı görüldü. Kılıçdaroğlu'nun arkasından giden bir grup ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sloganlar atarak, seviyesiz ifadeler kullandı. Gezi kalkışmasında ölen Ethem Sarısülük, terör örgütü DHKP-C ile bağlantıları tespit edilince meslekten ihraç edilen ve açlık greviyle toplumsal kaos yaratmak isteyen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ve casusluktan tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu için adalet talebinde bulunan sloganlar atıldı. Kortej Yenimahalle Köprüsü'ne yaklaştığı sırada CHP'li bir grup, karşı yolda giden ve rabia işareti yaparak atılan sloganlara tepki gösteren bir aileye saldırdı. Polis, 3'ü kadın 4 kişilik aileyi koruma altına aldı. Bu sırada Halkevleri mensubu bir grup Çevik Kuvvet'e saldırarak bir polisin burnunu kırdı.



28 GÜN SÜRECEK

Yürüyüş sırasında ise Kılıçdaroğlu gazetecilerin sorularına "Yürüyüş gayet güzel gidiyor, yürüyeceğim. Haklı olduğumuz için dünyaya ve Türkiye'ye mesaj vermek istiyorum" karşılığını verdi. Adalet yürüyüşünün ilk günü 75. Yıl Hipodrımu'nda son buldu. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler adalet yürüyüşünü devam ettirecek. Grup, her gün 20 kilometre yürüyerek 28 günde İstanbul'a varmayı hedefliyor.