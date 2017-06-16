Polis görüntüleri Berberoğlu’na verenin peşinde

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu önceki gün, MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili görüntüleri Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar'a verdiği gerekçesiyle "casusluk" suçlamasıyla 25 yıl yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı. Berberoğlu'nun tutuklanmasında en önemli delillerden biri firari Can Dündar'ın "Tutuklandık" isimli kitabında konudan bahsetmesi oldu. Dündar kitabında görüntüleri kendisine "Solcu bir vekilin 27 Mayıs'ta getirdiğini" yazdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bunun üzerine harekete geçerek Dündar'ın HTS kayıtlarını inceledi. Kayıtların incelenmesi sonucu 27 Mayıs'ta Berberoğlu'nun telefonunun Dündar'ın bulunduğu Cumhuriyet gazetesine yakın bir noktada sinyal verdiği belirlenirken, görüntüleri Dündar'a flash bellek içinde elden verdiği tespit edildi. Savcılığın şimdi ise MİT TIR'larının durdurulması görüntülerini Berberoğlu'na kimin verdiğini araştırdığı ortaya çıktı. Berberoğlu ile ilgili soruşturmanın bu yönden ayrıca devam ettiği öğrenilirken, ihanet görüntülerini Berberoğlu'na servis edenin kim olduğu mercek altına alındı.



YA DUMANLI YA DA ...

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu kapsamda önemli bir ilerleme kaydetti. Savcılık görüntüleri Berberoğlu'na iki kişinin vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Bu isimlerden biri firari Zaman gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı olurken, ikinci isim ise ismi soruşturma makamlarınca gizli tutulan bir siyasi. Görüntülerin bu iki şüpheli tarafından Berberoğlu'nun aracılığıyla Dündar'a iletildiği ihtimali üzerinde duruluyor. Görüntülerin Dündar'a verilme sebebi ise ilerleyen süreçte tutuklanması halinde, FETÖ'nün uluslararası arenada tanınan bir gazetecinin tutuklanmasını örgütsel malzeme olarak kullanabilmesi olarak değerlendiriliyor. Savcılık soruşturma kapsamında hem Berberoğlu'nun, hem Dumanlı'nın, hem de ismi gizli tutulan siyasinin telefon görüşmelerini mercek altına aldı. HTS ve baz bilgileri incelenen 3 kişinin birbirleriyle iletişime geçip geçmedikleri soruşturma sonucunda ortaya çıkarılacak.