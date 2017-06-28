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FETÖ'cü hainler Gürcistan'dan Türkiye'yi tehdit etti

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Giriş Tarihi: 28.6.2017 14:55 Güncelleme Tarihi: 28.6.2017 15:59
FETÖ'cü hainler Gürcistan'dan Türkiye'yi tehdit etti

Başbakan Binali Yıldırım’ın Gürcistan gezisinin ardından FETÖ’ye yönelik bir dizi operasyon başlatan Gürcistan yönetimi, bölge imamı ve okulların müdürü Mustafa Emre Çabuk’u Türkiye’ye iade etmişti. Bugün Tiflis’teki Özel Süleyman Demirel Koleji’nde bir basın toplantısı düzenleyen Fetullahçı hainler Türkiye’ye tehditler yağdırdı. Para karşılığında haber yapan Gürcistanlı bazı gazeteciler ise basın toplantısında hazır bulundu.

Gürcistan'daki FETÖ okulları geçtiğimiz günlerde sahte noter belgeleriyle ABD'de kurulan paravan Meridyen şirketinin üzerine devredilme girişiminin deşifre olmasının ardından örgütün Gürcistan imamı Mustafa Emre Çabuk gözaltına alınarak Türkiye'ye iade edilmişti. Bugün FETÖ tarafından Tiflis'te kurulan Özel Süleyman Demirel Koleji'nde bir basın toplantısı düzenleyen Fetullahçı hainler Türkiye'ye tehditler yağdırdı.

FETÖ'CÜ İMAMIN EŞİ YALANLARLA ULUSLARARASI KAMUOYUNU KANDIRIYOR

Sahte noter belgeleriyle okulları ABD'de kurulan paravan şirketlere devrederken suçüstü yakalanarak Türkiye'ye teslim edilen Mustafa Emre Çabuk'un eşi Tuba Çabuk, Gürcistan medyasına yaptığı açıklamalarla Türkiye'yi tehdit etti. Basın toplantısında yaptığı açıklamalarla Türkiye'yi uluslararası kamuoyunda zor durumda bırakmaya çalışan Tuba Çabuk'a Gürcistan'da bulunan FETÖ'cü hainler tarafından destek verildi.

GÜRCİSTAN’DA BÜYÜK FETÖ SAHTEKARLIĞI

GÜRCİSTAN MEDYASINDA PARA İLE HABER YAPTIRIYORLAR

Gürcistan medyasında para ile haberler yaptırarak ihanet faaliyetlerine devam eden Fetullahçı hainler, Gürcistan'da zor günler yaşıyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında Başbakan Binali Yıldırım'ın Gürcistan gezisinin ardından Gürcistan'da FETÖ operasyonu başlamıştı. Gürcistan'daki FETÖ'cü hainlerin bugün Gürcistan'da faaliyet gösteren bir okulun konferans salonunda Türkiye'ye tehditler yağdırması büyük tepki topladı.

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FETÖ'cü hainler Gürcistan'dan Türkiye'yi tehdit etti
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