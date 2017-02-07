Gürcistan’da büyük FETÖ sahtekarlığı

FETÖ’den Gürcistan’da büyük sahtekarlık. Gürcistan yönetiminin FETÖ’ye bağlı Çağlar ve Mars Eğitim Kurumlarının Maarif Vakfı’na devredilmesini engellemeye çalışan FETÖ, ABD’de kurulan "paravan Metropolitan Şirketi" aracılığıyla operasyon yürütüyor. Hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ’cü hain Zafer Süslü, Tiflis’te ABD konsolosluğunda operasyon yürüterek sahte belgelerle FETÖ okullarını paravan ABD şirketine devredilmesi için yoğun çalışma yürütüyor.

FETÖ okullarını Maarif Vakfı'na devretme kararı alan Gürcistan yönetimi, Fetullahçı hainler tarafından sahte belgelerle kandırılmaya çalışılıyor. Gürcistan'da faaliyet gösteren FETÖ'ye bağlı Çağlar ve Mars Eğitim Kurumları'nın Maarif Vakfı'na devredilmesi için girişimler başlatılmıştı. Gürcistan yönetiminden de bu konuda olumlu sinyaller geliyordu. Ancak ABD'de kurulan paravan FETÖ şirketi "Metropolitan" aracılığıyla bu okulların Maarif Vakfı'na devredilmesinin önüne geçilmeye çalışıldığı öğrenildi.

FETÖ'CÜ HAİN ZAFER SÜSLÜ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU!



Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ'cü Zafer Süslü hakkında Gürcistan'da da resmi belgede sahtecilikten suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı ve Maarif Vakfı yetkililerinin ise FETÖ okullarının paravan ABD şirketlerine devredilmesinin önüne geçmek için girişimde bulunduğu belirtildi.

FETÖ'NÜN GÜRCİSTAN İMAMI ADEM ÖNAL AYLARDIR ÇALIŞIYOR



FETÖ'nün Gürcistan İmamı Adem Önal ve FETÖ'nün Uluslararası Karadeniz Üniversitesi rektörü İlyas Çiloğlu'nun aylardır bu hileli satış üzerinde çalıştığı belirtiliyor. İki isim hakkında Türkiye'de yakalama kararı bulunuyor.