FETÖ’nün karakutusundan tabutta firar

SABAH, FETÖ'nün havacılık şirketi Tarkim'in sahibi olan İbrahim Faruk Bayındır'ın, 15 Temmuz sonrasında Tarkim'in uçağıyla firarının perde arkasını açıklıyor. Hollywood filmlerine taş çıkartan firar olayında Faruk Bayındır, hazırlattığı sahte cenaze evraklarıyla bir tabut içinde özel jete bindirildi ve Atatürk Havalimanı'ndan önce Erbil'e, oradan da şimdilerde kaçak yaşadığı Miami'ye uçtu. MHP'ye kaset kumpası ve gazeteci Haydar Meriç'in öldürülmesi gibi kirli FETÖ operasyonlarının kilit ismi olan Bayındır'ın firar öyküsü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Yılmaz'ın yürüttüğü soruşturmayla açığa çıktı.



PLAN ORTAKÖY'DE

Savcılığa ifade veren gizli tanığın anlatımlarına göre firar şöyle gerçekleşti: Faruk Bayındır, darbe girişiminden sonra polis tarafından arandığı günlerde İstanbul Sefaköy'de bir adreste ve sonra da Ataköy'de bir evde kaldı. O günlerden birinde şoförü Nurullah Şimşek'i çağırdı. Şimşek, Faruk Bayındır'ı Ortaköy'de bir kavşaktan aldı. Birlikte Bayındır'ın evine gittiler. Tabutlu kaçış planı da işte bu evde yapıldı.



PİLOT ŞAŞKINA DÖNDÜ

Kaçış hazırlıkları yapıldıktan sonra Nurullah Şimşek, firar günü Bayındır'ı Tarkim'e ait beyaz renk bir Range Rover'la alıp şirketin Atatürk Havalimanı'ndaki binasına bıraktı. Bina, hava ve kara tarafı olarak ikiye ayrılıyordu. Birinci kattan sadece binanın hava tarafına geçiş vardı. Orası yalnızca hangarlar bölgesinden girilebilecek bir yerdi. Kara tarafı denilen yerden ise üst kattaki muhasebeye ve uçuş okuluna çıkılabiliyordu. Bu iki taraf arasında geçiş yoktu. Firar günü Faruk Bayındır, bir tabutla özel jete sokuldu.

Faruk Bayındır, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından itirafçı olan kardeşi Ferhat Bayındır'la görüştüğü 22 Temmuz'da firar etti.



KARDEŞTEN İTİRAF...

Uçuşun kaptan pilotu Özlem Schafer idi. Uçak kalkarken Faruk Bayındır tabuttan çıktı. Kadın kaptan Schafer Bayındır'ı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Bayındır'ın 21 valizle firar ettiği yönünde bir bilgi de var. Firardan sonra ise bir kişi Bayındır'ın en son kaldığı Ataköy'deki eve geldi ve kalan eşyaları da topladı.

Faruk Bayındır'ın kardeşi Ferhat Bayındır, ağabeyinin firarından sonra yakalandı ve itirafçı oldu. Şu an cezaevinde. Ferhat Bayındır, 8 sayfalık ifadesinde, bütün suçu ağabeyine yıktı ve onun yakalanması için elinden geleni yapacağını söyledi. Ayrıca ağabeyinin Haydar Meriç cinayeti ve MHP'ye kaset kumpasında rolü olduğunu da itiraf etti.







KAPTAN PİLOTUN İFADESİ ALINACAK

Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz, tabutla firarın yaşandığı uçağın pilotu Özlem Schafer'in ifadesinin alınmasını istedi.



HAZİRANDA MİAMİ'YE KAÇTI, EŞİ TUTUKLANDI

Faruk Bayındır, Haziran 2016'da ABD-Miami'de bir havacılık şirketi kurdu ve firarından sonra oraya yerleşti. Bayındır firar ettikten sonra tutuklanan karısı Betül Özbey Bayındır daha sonra salıverildi.







ŞOFÖRÜ VE SAĞ KOLU...

Nurullah Şimşek, Faruk Bayındır'ın sadece şoförü değil, şirketin muhasebe işlerine de bakan sağ kolu idi. Şimşek, yapılan bütün ödemeleri nerelere harcadığını Bayındır'a rapor ediyordu. Bu ödemelerin dekontlarına ve Şimşek'in el yazısı notlarına ulaşıldı. Şimşek halen tutuklu.







FETÖ'NÜN HAVAYOLU, 1994'TE KURULMUŞTU

Tarkim Aviation 1994'te Adana'da kuruldu. İstanbul ve Adana'daki hangarlarına Ekim 2016'da baskın düzenlendi. Şirkete Mayıs 2017'de kayyum atandı.







Meriç cinayeti ve kaset kumpasının kilit ismi: Faruk Bayındır

Faruk Bayındır'ın FETÖ bağlantıları SABAH'ın Paralel Hava Yolları yazısında ayrıntılarıyla anlatılmıştı. Adı ilk olarak Mayıs 2011'de Devlet Bahçeli tarafından, MHP'ye yönelik kaset kumpaslarının perde arkasındaki isim olarak gündeme getirilen Bayındır, gazeteci Haydar Meriç cinayetine de karıştı. Haydar Meriç, Fetullah Gülen'in vaktiyle Kırklareli'nde eşcinsel ilişkiye girdiğini ve bunu ispatlayacağını iddia edince, FETÖ'cü istihbarat polislerince hedef haline getirildi. DHKP-C'li gibi takibe alındı. Bu teknik ablukadan sonra da cesedi Akçakoca'da, denizde zincirlenmiş ve ayaklarına ağırlık bağlanmış şekilde bulundu. Meriç'in en son irtibatlı olduğu VINN data hattı Faruk Bayındır tarafından alınmıştı.

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