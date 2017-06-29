PKK'nın gazetesi ve HDP'den Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne tam destek!

HDP, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne uygun zamanda katılım sağlayacaklarını açıkladı.

PKK-HDP ÇİZGİSİNDEN GENİŞ KATILIM DESTEĞİ

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında yürüyüş yapan CHP korteji için içişleri ve adalet bakanlıklarına gereken önlemleri almaları konusunda çağrıda bulunan HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, parti olarak amaçlarının 'Adelet Yürüyüşü'ne sonuç alıcı bir katılım getirmek olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Düşünsel destek olarak hiçbir zaman dışında olmadık, farklı düşünmedik. Şahıs olarak katılmayız. Bu partide, partiyi temsil edecek kişiler üzerinden katılım mümkün olabilir. Zaten kamuoyunun merak ettiği bu sorularda 'HDP' diye soruyorsunuz. HDP kurumsal bir yapı ve parlamentoda üçüncü büyük gruba sahip siyasi parti. Katılımımız da HDP'yi temsil yetkisine sahip siyasiler üzerinden olacaktır. Ve bu birkaç kişi değil daha geniş sayı ile de mümkün olabilir."

FETÖ'DEN SONRA PKK'DAN DA DESTEK!

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davasında 'casusluk' suçundan mahkumiyet almasının ardından adalet talebiyle Ankara'dan İstanbul'a yürüme kararı almıştı. FETÖ ile CHP ittifakının gün yüzüne çıkmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun bu yürüyüşü "FETÖ için Adalet talebi" şeklinde yorumlandı. Güvenpark'tan başlayan yürüyüş bugün 15'inci gününe girdi. FETÖ'ye destek için 15 gün önce başlatılan eylem PKK-HDP çizgisinin desteği ile farklı bir boyut kazandı.