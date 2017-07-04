AK Parti'den CHP'ye flaş çağrı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, basın mensuplarının CHP'nin sözde adalet yürüyüşüne ve CHP'li sözcü Bülent Tezcan'ın 15 Temmuz anma törenlerine ilişkin sözlerine ilişkin sorularına yanıt verdi. Ünal, "CHP yöneticilerinin açıklamaları bizi şaşırtıyor. Biz 29 gün demokrasi nöbetlerini her beraber tutmadık mı? Biz 15 Temmuz gecesi yeniden demokrasi nöbetlerini anmak için yapacağız. Acaba CHP, 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmak için yaptıklarına, adalet yürüyüşünü araç mı yapıyor. Adalet yürüyüşünü -kimlerin destek verdiğinin ortada olduğu- 15 Temmuz'un alternatifi gibi sunmasının ne anlama geldiğini CHP'li sözcülerin açıklamasını bekliyoruz. Acaba CHP'li sözcüler ağızlarındaki baklayı mı çıkardı?" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ünal'ın açıklamalarından ayrıntılar şöyle:

CHP'NİN AİHM BAŞVURUSU

YSK kararlarının sonuçları son derece kesin ve açıktır. Anayasa Mahkemesinin bu konuda verdiği karar son derece açıktır. AİHM'in de bu konuda vereceği karar şimdiden bellidir. CHP, Türkiye'nin sorun alanları üzerinden istismar siyaseti, maalesef Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin bir alışkanlığı bu, yapmaya devam ediyor ve devam edecektir. CHP sorundan beslenen siyasetin parçası olmak istiyor. YSK'nın kararları kesindir. Teknik bir değerlendirmeye layık bir başvuru değildir.

CHP'NİN İSTANBUL YÜRÜYÜŞÜ

Bu yürüyüşe katılan her bir vatandaşımızın can güvenliği bizim için önemlidir. Yürüyüşü gerçekleştirenlerin amaçları ne olursa olsun onların herhangi bir provokasyona maruz kalmamaları bizim için önemlidir. Hiçbir sabotaja imkan vermeden yürüyüşün devam etmesini hükümetimiz sağlıyor.

CHP'Lİ SÖZCÜLERİN AÇIKLAMASINI BEKLİYORUZ

CHP yöneticilerinin açıklamaları bizi şaşırtıyor. Biz Türkiye olarak 15 Temmuz'u anacağız. Biz 29 gün demokrasi nöbetlerini her beraber tutmadık mı? Biz 15 Temmuz gecesi yeniden demokrasi nöbetlerini anmak için yapacağız. Acaba CHP, 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmak için yaptıklarına, adalet yürüyüşünü araç mı yapıyor. Adalet yürüyüşünü -kimlerin destek verdiğinin ortada olduğu- 15 Temmuz'un alternatifi gibi sunmasının ne anlama geldiğini CHP'li sözcülerin açıklamasını bekliyoruz. Acaba CHP'li sözcüler ağızlarındaki baklayı mı çıkardı?

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