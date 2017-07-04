Kandil’cilerle kol kola yürüdüler

CHP LİDERİ HDP'LİLERLE KARTEPE'DE KUCAKLAŞTI
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na verilen cezayı bahane ederek yollara düşen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında, FETÖ'cülerden sonra şimdi de HDP'liler birleşti. CHP'nin sözde 'Adalet Yürüyüşü
'nün 19'uncu gününde Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülük ettiği yürüyüşçüler Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir araya geldi.
ÇİÇEĞİ ELİNDEN DÜŞÜRMEDİ
HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, HDP İstanbul Milletvekili Celal Doğan, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca ve eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan heyet, CHP kortejine destek ziyaretinde bulundu. Buluşmada HDP'liler Kılıçdaroğlu'na çiçek verdikten sonra kortejle birlikte yürüdü. Heyet adına konuşan eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, "Bu adalet arayışını tüm farklı kimlikleri kucaklayacak bir adalet arayışına dönüştürmek lazım. Şunu da çok iyi bilmeliyiz ki en fazla adaletsizliğe uğrayan Kürtler. Eğer demokratik çağdaş bir yönetim anlayışıyla halklarımız arasında bir dayanışma ve bir kardeşlik duygusu gelişmezse adalet arayışımız eksik olur. Bu nedenle bu adalet arayışını zemine, tabana, tüm inançlara, tüm farklı kimlikleri kucaklayacak bir adalet arayışına dönüştürmek lazım. Bunun bir başlangıç olmasını diliyoruz. Halkımız doğru temelde yapılan çalışmaları gördüğü zaman buna gün geçtikçe daha güçlü bir şekilde destek verecektir. Biz de Adalet Yürüyüşü'nün yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Başarılar diliyoruz. Asla hiç kimseyi dışlamadan ve kimseye de farklı bakmadan bunun herkesi kapsayacak bir noktaya taşınması gerektiğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu yürüyüş boyunca Ahmet Türk'le sohbet etti. Kılıçdaroğlu, HDP'lilerin verdiği çiçeği havaya kaldırıp yürüyüşünü sürdürürken, HDP ise destek yürüyüşünün ardından alandan ayrıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüş sırasında yol kenarında bulunan bazı vatandaşların bozkurt işareti yapması üzerine aynı şekilde karşılık verdi. Polis helikopterinin yürüyüşün yapıldığı güzergâhta uçtuğu görülürken, alınan önlemler de dikkat çekti.
KILIÇDAROĞLU İKİ AK PARTİ'Lİ İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
CHP lideri Kılıçdaroğlu 19'uncu gününe Kocaeli Eşme Çobanlar mevkisinden başladı. Kılıçdaroğlu "Terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden 2 AK Partili yöneticinin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletip, kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu Kartepe ilçesi Uzuntarla mevkisinde mola yerine kurulan çadırda Parti Meclisi üyeleriyle toplantı yaptı. AA