Kaset kumpasının başı tabutla kaçan Bayındır

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nün kaset kumpaslarının en büyük mağdurlarından biri olmasına karşın bugüne kadar suskunluğunu koruyan eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Metin Çobanoğlu, ilk ve son kez SABAH'a konuştu. İşte 15 Temmuz'un yıldönümünde FETÖ'cülerin siyaseti dizayn etmek için hedef seçtikleri Çobanoğlu'nun anlattıkları:Kırşehir'de seçim çalışmalarıma devam ediyordum. 26 Nisan 2011'de o dönem SABAH muhabiri Uğur Becerikli aradı ve görüntülerden söz etti. Ömrüm milliyetçi hareketle geçti. Görüntüler çıkınca "Partiye zarar gelir mi?", "Partim baraj altında kalır mı?" diye düşündüm. Böyle bir şeyle karşılaşmaktansa ölmeyi tercih edecek bir insanım. O gece sabaha kadar hiç uyumadım. Partimi korumak için milletvekili adaylığı ve genel başkan yardımcılığından istifa etmekye karar verdim. Bahçeli'nin böyle bir talebi olmadı. Sade üye olarak kaldık. Ölene kadar da MHP'nin sade bir üyesi olarak kalmaya devam edeceğim. Aktif siyasete girmeyeceğim.Şahsi düşüncemiz, "MHP'yi baraj altına itelim" diye bir gayret vardı. Devletin gücü olmadan bu işlerin yapılması mümkün değil. Bugün FETÖ'cü diye artık alenileşen ve o dönem hem emniyette hem yargıda devleti ele geçiren bu terör örgütü temsilcileri bu komployu kurdular. Bize kumpas kurulduğu dönemde FETÖ'cüler CHP ve MHP'yi ele geçirmeye çalıştı.Bana verilen ve devletin arşivlerinde de yerini alan bilgilere göre, o dönem bize kaset komplosu kuranlar ile daha sonra 17-25 Aralık sürecinde Sayın Erdoğan ve ailesine dinleme yapanların da aynı örgütün temsilcileri olduğu artık çok açık ortada.Hakkınızı arayabileceğiniz bir ortam yoktu. Önceden başvurlarımız oldu. savcılığa giden arkadaşlarımızın ortak kanaati bunların bu işi soruşturmak değil biraz daha fazla bizim aleyhimize olayı deşmek olduğu kanaatine vardık.Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Halil Karakoç hakkında soruşturma açılmış. 1 numaralı sanık da Fetullah Gülen. Pikapla birtakım bilgisayarları götürürken ihbar ediliyor, yakalanıyor. Bilgisayarlarda bize kurulan kumpasla ilgili ham görüntüler ele geçiyor. Yani MHP'lilerle ilgili çekilen tüm komplo kasetlerinin ham görüntüleri buradan çıkmış."Bizimle ilgili görüntüler var, davacıyız" dedik. "Kumpasla ilgili Ankara'da dava açılacak, birleştirilir" diye düşünüyorduk. Ama 15 Temmuz araya girince onlara da (yargı) çok ciddi yeni yükler geldi. Burada size çok önemli bir konuyu daha anlatmak isterim. 2011'de bizimle ilgili komplo ortaya çıkınca, Sayın Bahçeli çok önemli bir ismi işaret etti. Ve o isim bugün FETÖ'ye en fazla finans desteği sağladığı ortaya çıkan sözde iş adamlarından biri ve kaçak durumda. Hatta SABAH gazetesi geçtiğimiz günlerde manşetten duyurdu: "Tabutta özel uçakla yurtdışına kaçtı" diye...Evet. Sayın Bahçeli, o dönem İbramih Faruk Bayındır'ın ismini söylüyor ve bizzat kendi özel kredi kartıyla MHP ile ilgili yayın yapan iki internet sitesi ve gazeteye 15 kez ödeme yaptığını açıklıyor. Frankfurt'ta sahte bir adres göstererek ABD üzerinden yayın yapan ülkücü bir gazete. Sayın Bahçeli diyor ki, "Bayındır kimdir? Kredi kartıyla buralara ödeme yapmış mıdır?" Bahçeli bu açıklamayı Mayıs 2011'de yapıyor. Çalışmalar neticesinde Bayındır'ın da içinde olduğu kişiler Kırklareli'nde cinayete karışmış. Yerel bir gazeteci (Haydar Meriç). Fetullah Gülen'in özel hayatıyla ilgili kitap yazacağından bahseden bu gazeteci denizde boğulmuş olarak bulunuyor. O dönem bu olayla bağlantı kurulmamış ama daha sonra Bayındır'ın da aralarında bulunduğu belli isimlerin bu gazeteci cinayetiyle bağlantılı olduğuyla ilgili dava açıldı ve bu dava hala sürüyor. Bunlar artık devletin arşivinde. 170 kişi bu işin içinde. Bunun bir kısmı yurtdışında kaçak. Bir kısmı tutuklu. Vurgulamak istediğim, 2011'de Sayın Devlet Bahçeli'nin uyarmasıyla Ömer Faruk Bayındır isminin üzerine gidilseydi birçok şey aydınlanabilecekti, yeni suçlar işlenmeyecekti belki de."Recai Yıldırım, Deniz Bölümbaşı ve ben istifa edip partiden çıktıktan sonra arabamıza bir saldırı düzenlendi. Bir minibüsle, bizim arabanın tekerini şişlemeye çalıştılar. Plakasını alamadık ama lastikleri patlattılar. 7-8 kişiydiler. Bunların hiçbiri ülkücü değil. Komployu kuranlarla organize edilmiş bir saldırıydı. Tahkikat yapılmadı. Yapılsa da kapatılmak için yapıldı. Minibüs hazırlanmış. Lastiklerini patlatacak şekilde donanımlı bir ekip ve hepsi de haplı. O zaman, "Bu işin peşine düşmeyin, daha fazla nasıl mağdur ederiz" şeklinde bir yaklaşım sergilendi. Biz de artık hepimiz uzak durduk savcılığa da gitmedik. O zamanki hâkimler, savcılar, emniyet üstüne düşseydi birçok şey aydınlanırdı. Bugün bu röportajı yapmamın en önemli nedeni de bu."Havuzda birçok şeyler var. Yarın belkibaşkalarına da kumpas yapılacak. Havuzdabiriktirilmiş, zamanı geldikçe kullanıyorlar.Hep söylüyorum, babamı öldürmüşolsa bile böyle bir adiliği yapamam.Yine Isparta 2. Ağır Ceza'daki iddianameyegöre, MHP'yi kastederek, "TürkçeOlimpiyatları'na davet ettik gelmediler.Haktan yana olmadılar. Batılı görecekler"diyorlar. Yani "Herkes bize tabi olmalı.'Böyle sapkın bir bakış açısına sahip olanlarınyapamayacağı bir şey yok.'Allahınız'dan bulun' derim. Amaben bu alçaklara adalet önünde hesabının sorulmasınıistiyorum. Suçlu bulunanlar, hak ettiklericezaya çarptırılsın ki ibret olsun. Sen görüntüleri kaydet,sonra ABD'den yayınla, siyaseti dizayn et. Devlet Bahçeli, bukonuda çok hassastı. FETÖ'nün partiye sızmasını engellemekiçin elinden geleni yaptı, asla müsaade etmedi. Bu yüzdenMHP'ye bu kumpası kurdular.