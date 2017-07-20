2019 kabinesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın AK Parti
Genel Başkanlığı'na dönmesinin ardından ilk Bakanlar Kurulu
değişikliğine reform önceliği ve üç seçimin yapılacağı 2019'a dönük hazırlıklar damgasını vurdu.
REFORMİST KABİNE
Cumhurbaşkanı Erdoğan tam anlamıyla dinamizm kabinesine onay verdi. Bakanlar Kurulu'nun neredeyse yarısının değişmesine kulislerde, "Cumhurbaşkanı her zamanki gibi davrandı. Hiç düşünülmeyen isimleri çıkardı. Bu kadar kapsamlı değişiklik ve yeni isimler Cumhurbaşkanı'nın reformist ve yenilikçi yanını ortaya koydu" yorumu yapıldı.
2019'da Cumhurbaşkanlığı sistemine geçileceği için o döneme kadar yapılacak değişiklik ve düzenlemeleri yeni Bakanlar Kurulu hayata geçirecek. Bakanlar Kurulu böylece tam anlamıyla bir reform kabinesi olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım
dün saat 11.15'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştu. 2 saatlik görüşmenin ardından Yıldırım yeni kabine
yi açıkladı. Yapılan değişiklikle kabineye 6 yeni isim girdi.
Abdulhamit Gül Adalet Bakanı, Jülide Sarıeroğlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Osman Aşkın Bak
Gençlik ve Spor Bakanı, Ahmet Eşref Fakıbaba
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Ahmet Demircan Sağlık Bakanı, Hakan Çavuşoğlu ise Başbakan Yardımcısı oldu.
YERİNİ KORUYANLAR
Öte yandan yeni kabinede görev yeri değişen 5 isim oldu. Buna göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık
ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ başbakan yardımcılıklarına getirildi. Eski başbakan yardımcılarından Numan Kurtulmuş Kültür ve Turizm Bakanı, Nurettin Canikli ise Milli Savunma Bakanı oldu.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AB Bakanı Ömer Çelik
, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Orman ve Suişleri Bakanı Veysel Eroğlu yerini korudu.
Başbakan yardımcıları Veysi Kaynak
ve Tuğrul Türkeş
, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç
, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ise kabine dışı kaldı.
'BU BİR BAYRAK YARIŞI'
Başbakan Yıldırım yeni kabineyi açıkladığı toplantıda şunları söyledi:
"Bugüne kadar Bakanlar Kurulumuzda görev yapan, yeni görev alan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bakanlar Kurulumuzun ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Görev yapanlar, Bakanlar Kurulu'nda yeni göreve başlayacaklar hepsi birbirinden üstün, kapasiteli, meziyete sahip arkadaşlar. Ne görevi bırakan, ne görevi alanın birbirine üstünlüğü söz konusu değildir. Bu bir bayrak yarışıdır, kan değişimidir. Bakanlar Kurulu zaman zaman yeni değişikliğe ihtiyaç duyduğunda bunlar yapılır. Genel olarak demokraside, siyasette olan bir şeydir."
KABİNEDE 6 YENİ İSİM
HAKAN ÇAVUŞOĞLU:
AK Parti Bursa Milletvekili. 1972'de Yunanistan Gümülcine'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Başkanlığı, Adalet Komisyonu Üyeliği ve Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı.
ABDULHAMİT GÜL:
1977 Gaziantep Nizip doğumlu olan Gül, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. AK Parti 4. Olağan Kongresi'nde MKYK üyesi seçildi. AK Parti'de Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik yaptı.
OSMAN AŞKIN BAK:
AK Parti İstanbul Milletvekili. 1966 Üsküdar doğumlu. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi mezunu. Bak, NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Üyesi ve Dışişleri Komisyonu Sözcülüğü ile Dopingle Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaptı. Genel Kurul toplantısında bakan olduğunu öğrendi. Bak, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı, çeşitli kulüplerde yöneticilik yaptım, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda görev aldım" dedi.
AHMET DEMİRCAN:
AK Parti Samsun Milletvekili. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Genel cerrahi uzmanı. 21. Dönem'de Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi oldu. Refahyol Hükümeti'nde devlet bakanıydı.
JÜLİDE SARIEROĞLU:
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunu. Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanlığı ve Hak-İş Kadın Komitesi Başkanlığı yaptı. Kadın ve çalışanlara yönelik kitapları var.
AHMET EŞREF FAKIBABA:
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Birçok devlet hastanesinde başhekimlik ve Şanlıurfa Belediye Başkanlığı yaptı.
'GÜNDE 20 SAAT ÇALIŞACAĞIM'
Kabine dışı kalan isimler görevi devralan arkadaşlarına başarılar diledi:
Eski Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş:
Ülkemize ve milletimize
hayırlı olsun. Tüm arkadaşlarımıza
başarılar diliyorum.
Eski Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak:
Bugünden itibaren
gönül verdiğim kutlu davaya milletvekili
sıfatımla hizmete devam
edeceğim. Sağ olun, var olun.
Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik:
Kabinede görev alan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.
Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç:
Hizmete
devam edeceğiz. Durmak yok, yola
devam.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yeni görevini TV'den öğrendiğini söyledi. Fakıbaba "Çok duygulandım, sevindim. Benim için çalışma saati 8 değil 20 saattir. Kesintisiz 20 saat çalışacağım" diye konuştu.
Yeni kabinede Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen Fikri Işık, Milli Savunma Bakanlığı görevini Nurullah Canikli'ye teslim etti. Işık, "TSK'ya sızmış 9 binden fazla kişiyi ihraç ettik" dedi.