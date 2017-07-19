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İşte yeni kabinede ekonomi bu isimlere emanet!

Giriş Tarihi: 19.7.2017 14:34 Güncelleme Tarihi: 19.7.2017 15:00
İşte yeni kabinede ekonomi bu isimlere emanet!

Cumhurbaşkanı ile görüşmek üzere saat 12.00'de Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Başbakan , görüşmenin ardından açıkladı. İşte ekonomi alanındaki o değişiklikler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 12:00'da Başbakan Yıldırm'ı Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmesinden sonra gözler yeni kabinenin açıklanmasına çevrilmişti. Ve toplantı sonucunda yeni kabine açıklandı. Ekonomiyi yakında ilgilendiren bakanlıklarda ise son durum şu şekilde oldu.

İŞTE O DEĞİŞİKLİKLER

Çalışma Bakanı 'nun yerine Jülide Sarı Eroğlu, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in yerine ise Ahmet Eşref Fakıbaba getirildi. Önceki kabinede Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Nurettin Canikli ise Milli Savunma Bakanlığına getirildi

EKONOMİ İLE İLİŞKİLİ BAKANLIKLAR VE BAKANLAR ŞÖYLE:

Başbakan Yardımcısı: Mehmet Şimşek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Ahmet Arslan

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı (Mehmet Müezzinoğlu) -Jülide Sarıeroğlu

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki

Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekci

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı (Faruk Çelik): Ahmet Eşref Fakıbaba

Maliye Bakanı: Naci Ağbal

Kalkınma Bakanı: Lütfü Elvan

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İşte yeni kabinede ekonomi bu isimlere emanet!
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