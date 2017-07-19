İşte yeni kabinede ekonomi bu isimlere emanet!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 12:00'da Başbakan Yıldırm'ı Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmesinden sonra gözler yeni kabinenin açıklanmasına çevrilmişti. Ve toplantı sonucunda yeni kabine açıklandı. Ekonomiyi yakında ilgilendiren bakanlıklarda ise son durum şu şekilde oldu.

İŞTE O DEĞİŞİKLİKLER

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun yerine Jülide Sarı Eroğlu, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in yerine ise Ahmet Eşref Fakıbaba getirildi. Önceki kabinede Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Nurettin Canikli ise Milli Savunma Bakanlığına getirildi

EKONOMİ İLE İLİŞKİLİ BAKANLIKLAR VE BAKANLAR ŞÖYLE:

Başbakan Yardımcısı: Mehmet Şimşek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Ahmet Arslan

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı (Mehmet Müezzinoğlu) -Jülide Sarıeroğlu

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki

Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekci

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı (Faruk Çelik): Ahmet Eşref Fakıbaba

Maliye Bakanı: Naci Ağbal

Kalkınma Bakanı: Lütfü Elvan