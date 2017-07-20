Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atanan Jülide Sarıeroğlu da görevi Mehmet Müezzinoğlu'ndan devraldı.

Sarıeroğlu, "Hem kadın hem sendikacı harekette kadınların daha fazla yer alması için çaba sarf ettik. Önümüzde 180 günlük bir eylem planı olacak. Herkesin desteğini bekliyorum. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Önümüzdeki dönemin hayırlarla sürmesini temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. Kapsama alanı çok geniş, 80 milyon vatandaşımızın hem dününü hem bugününü ilgilendiren, insana dokunan bir bakanlığın sorumluluğunu aldığımın bilincinde olduğunu belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki zorlu dönemde de desteklerini esirgememesini rica ediyorum. Birçok çalışma arkadaşımızı da tanıyorum. 26 sene sonra tekrardan bir kadın bakanla bakanlığımız buluşmuş olacak. Bu anlamda da sorumluluğumun çok yüksek olduğunu biliyorum. Bizler siyasette kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almaları için çok büyük çabalar sarfettik. Rabbim mahçup etmesin. Makamlar mevkiler geçici, bunun bilincinde olan bir insanım" dedi.



(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi. Jülide Sarıeroğlu, görevi Mehmet Müezzinoğlu'ndan devraldı. Jülide Sarıeroğlu'na, salona girişinde, bir kadın sarılarak alnından öptü)