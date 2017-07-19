Kabinede ikinci kadın bakan

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından kabineye yeni bir kadın bakan daha eklendi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Mehmet Müezzinoğlu'nun yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı koltuğuna getirildi.





JÜLİDE SARIEROĞLU KİMDİR?

7 Haziran 1979'da Adana'da doğan Sarıeroğlu, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünü bitirdi. Aynı bölümde lisansüstü eğitimini sürdürmekte.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarında MKYK üyeliği, İstihdam Komisyonu Başkanlığı, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, Teşkilat İşleri Başkan Yardımcılığı, Doğu ve Güneydoğu Koordinatörlüğü ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevlerinde bulunan Sarıeroğlu, Çankaya Belediyesi AK Parti Belediye Meclis Üyeliği, HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanlığı, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanlığı, Genel Başkan Danışmanlığı görevlerini yürüttü.

AK Parti Ankara Milletvekili Sarıeroğlu'nun "Kadın Çalışmaları El Kitabı-Çalışan Kadınlar: Hakları ve Yeni Yasal Düzenlemeler" isimli bir kitabı ile Kayıtlı Çalışmanın Avantajları, İş Arama Teknikleri, Çocuk Hakları, AB Ülkelerinde Sosyal Diyalog Örnekleri isimlerinde ortak kitapları bulunmakta.