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provokatörlerinden 4'ü için yakalama kararı!

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Giriş Tarihi: 21.7.2017 16:34 Güncelleme Tarihi: 21.7.2017 16:49
Büyükada provokatörlerinden 4'ü için yakalama kararı!

haberleri gelmeye devam ediyor... 'da gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 10 şüpheliden 6’sı tutuklanmıştı. Serbest bırakılan 4 şüpheli hakkında ’nca yakalama kararı çıkarıldı.

Adalar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 5 Temmuz'da Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'da gözaltına alınan ve daha sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen, biri Alman ve biri İsveç uyruklu, 10 şüpheliden 6'sı 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçu kapsamında tutuklanmış, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

4'Ü HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Edinilen bilgiye göre 'nca serbest bırakılan şüpheliler Nalan Erkem, Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan, İlknur Üstün hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

KAYNAK: SABAH.COM.TR

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Büyükada provokatörlerinden 4'ü için yakalama kararı!
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