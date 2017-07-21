Teröriste kucak açan ikiyüzlü Almanya

Almanya'nın FETÖ
ve PKK
mensubu teröristleri koruma altına alması ile iki ülke arasında başlayan gerginlik, İstanbul Büyükada'da Uluslararası Af Örgütü tarafından düzenlenen toplantıda gözaltına alınan sözde insan hakları aktivisti Peter Steudtner'in terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanması ile tırmandı. Ankara, konuya ilişkin haddini aşan açıklamalar yapan Alman hükümetine sert tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı
, Almanya'ya adeta diplomasi dersi veren yazılı bir açıklama yaptı. Peter Steudtner'in tutuklanması ve hukuki süreçle ilgili hem Ankara, hem de Berlin'de Almanya'nın ayrıntılı olarak diplomatik kanallardan bilgilendirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Görüşmelerin ardından Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer ve Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan ve diplomatik nezaketsizliğe örnek teşkil edebilecek açıklamalarda Türk yargısına doğrudan müdahale edildiği ve haddini aşan ifadeler kullanıldığı görülmüştür. Bu açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir." Açıklamada, Türkiye karşıtı teröristlerin adalet önüne çıkarılmasını engelleyen Almanya'nın çifte standardının bir kez daha ortaya çıktığı belirtildi.
ÇİFTE STANDART
Dışişleri Bakanlığı, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in şantaj ve tehdit içeren açıklamalarına da sert yanıt verdi.
İki ülke arasındaki bunalımın ana nedeninin, Almanya'nın Türkiye'ye yönelik çifte standartlara dayalı tutumu olduğu kaydedilen açıklamada, "Ülkemiz yargının bağımsızlığından, terörle ve teröristle mücadelesinden, kredi, fon tahsisi, Gümrük Birliği gibi maddi konular için taviz vermeyecek ve hayati çıkarlarına yönelik tehditlerle mücadeleyi maddi çıkarlarla karıştırmayacak bir devlet anlaşıyına sahiptir" denildi.
Almanya'nın, Türkiye'nin bekasını hedef alan terör örgütlerine kendi topraklarında göz yumduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Diğer yandan ülkemizde terör suçundan gözaltına alınan veya tutuklanan şahısların yargıdan muaf tutularak serbest bırakılması gibi kabul edilemez taleplerde bulunulmaktadır" ifadesi kullanıldı. İlişkilerin şantaj ve tehditle yürütülemeyeceği kaydedildi.
İŞTE ÜÇ DELİL
Uluslararası Af Örgütü tarafından organize edilen ve Büyükada'da gerçekleşen toplantının detayları ortaya çıktı. Toplantıya katılan İsveç uyruklu Ali Ghravi'nin üzerinde bulunan dijital verilerde, doğusu ve güneydoğusu bölünmüş Türkiye haritası çıktı. Haritada Doğu ve Güneydoğu bölgeleri, Kuzey Irak ve Suriye'de Kürtlerin yaşadığı alanlar ile birleştirilmiş. Türkiye'deki yerlere Kürtçe isimler verilmiş. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser'in telefon ve bilgisayarında yapılan incelemelerde ise örgüte üye olmak isteyen bir PKK doktorunun mesajı bulunmuştu. Helsinki Yurttaşlar Derneği üyesi Nalan Erkam'ın üzerinden ise 2012'ye ait MİT
raporu çıktı. Rapor FETÖ'nün Seferberlik Tetkik Kurulu'nu basması ile ilgili MİT'in hazırlayıp TBMM'ye gönderdiği rapor. SABAH