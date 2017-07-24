Ali Ünal'a iki kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Uşak'ta geçen yıl Eşme ilçesinde saklandığı bağevinde yakalandıktan sonra tutuklanan Ünal'la ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan 228 sayfalık iddianamede, Ünal'ın FETÖ/PDY yöneticisi olduğu, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile doğrudan irtibatlı olduğu, kitaplarının çevirisini yaptığı, 46 kez yurt dışına çıktığı, bu yurt dışı gezilerinin büyük bölümünde Gülen ile görüştüğü bilgisine yer verildi.

FETÖ/PDY'nin kuruluşu, yapılanması, uluslararası ilişki ağı, finans yapısı ve 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili detaylı açıklamaların yer aldığı iddianamede, Ali Ünal'ın FETÖ elebaşının kitaplarının İngilizce çevirisini yaptığı, örgütün ritüellerinden olan "rüya görme ve rüya yorumlama" konularında kendisine itimat edilen yöneticilerinden birisi olduğu kaydedildi.

Gülen'in sözde rüyalarını Ali Ünal'a ileterek yorumlattığı ve bu yorumların üyelerine ulaştırıldığı belirtilen iddianamede, böylelikle örgüte ve üyelerine ulviyet, adanmışlık, inanmışlık ve kutsiyet gibi motivasyon artırıcı sıfatlar yüklenmeye çalışıldığına işaret edildi.

FETÖ’NÜN MEDYA AYAĞINA DAVADA 7’NCİ PERDE...

Ünal'ın, gazetedeki başyazarlık görevinden dolayı FETÖ'nün medya faaliyetlerini yürüttüğü bildirilen iddianamede, örgütün çıkarları doğrultusunda kamuoyunu yanlış yönlendirici, dezenformasyona yönelik haber ve yorumlar yapan zanlının, örgütün karşısındaki kurum veya kuruluşları karalayan anlatım tarzı kullandığı vurgulandı.

FETO MERKEZLİ SÖZDE DİN

İddianamede, örgüt menfaatleri lehine yazılar kaleme alan Ünal'ın siyasi kriz ve istikrarsızlık çıkarmaya teşebbüs ettiği, FETÖ üyelerinin hükümete karşı giriştikleri darbe girişimi eylemlerini övdüğü vurgulanarak, sözde dini yazılarla da İslam dini anlayışını çarpıtarak Fetullah Gülen merkezli ve onun uydurduğu sözde din etrafında şekillenen yorumlarda bulunduğu ifade edildi.