Kim bu Kemal Batmaz? İşte Akıncılar Üssü'nün sivil imamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde olduğu gerekçesiyle tutuklanan Kaynak Kağıt AŞ'nin eski Genel Müdürü Kemal Batmaz'ın, 11 Temmuz'da Adil Öksüz ile birlikte ABD'ye gittiğini, iki gün sonra yine Öksüz ile Türkiye'ye döndüğünü ve darbeyi yöneten isimler arasında olduğunu belirledi.

Öksüz ve Batmaz'ın Akıncı Üssü ve Atatürk Havalimanı'ndaki görüntüleri ortaya çıktı. Kemal Batmaz, Sincan ceza evinde tutuklu.

DARBEYİ YÖNETEN KEMAL BATMAZ'IN ÇELİŞKİLİ İFADELERİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo'dan Adil Öksüz ile birlikte yönettiği belirlenen Kaynak Kağıt AŞ'nin eski genel müdürü tutuklu Kemal Batmaz'ın, 21 Temmuz, 18 ve 25 Ekim'de alınan 3 ayrı ifadesinde verdiği bilgiler birbiriyle çelişiyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Kemal Batmaz'ın, bugüne kadar savcılıkça 3 kez ifadesinin alındığı ortaya çıktı.

Darbenin ikinci sivil ismi Kemal Batmaz olduğu ortaya çıktı

Şüpheli Batmaz, 21 Temmuz'da savcılığa verdiği ifadede, İstanbul Beykoz'da yaşadığını ve emlakçılık yaptığını belirterek, ''Darbe girişimi günü İstanbul'dan Nevşehir'e gidecektim. Harun Biniş (Eski BTK çalışanı, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi FETÖ üyeleri arasında iletişim ağından sorumlu olduğu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın kabul etmesi durumunda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile iletişimini sağlayacak kişi) beni aramıştı. 'Ankara üzerinden geçeceksen bir miktar param var. Arsa bakalım, bana yardımcı ol.' dedi. Onunla Çayyolu'nda buluştuk. Taksi ile Kazan'a gittik. Çayyolu'nda Harun ile görüşürken darbe teşebbüsünden haberim oldu. Kazan'da bizi jandarma çevirdi.'' dedi.

FETÖ terör örgütü ile herhangi bir bağlantısı bulunmadığını iddia eden Batmaz, ''Eşim kadın doğum doktoru. Ben de İstanbul Teknik Üniversitesi jeodezi mezunuyum. Bir yıl önce Hürmet AŞ'nin hissedarlığını yaptım. 2 kişi ortaktık. Mehmet Sungur ile ortaktık. Ankara'da bulunma sebebim; Harun Biniş için arsa bakmaktı." ifadelerini kullandı.

Şüpheli Batmaz, bu ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İŞTE KEMAL BATMAZ'IN FOTOĞRAFLARI

HAVA İMAMI 2015'TE KEMAL BATMAZ OLDU

FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı" yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Üst rütbeli şahıslardan sorumlu imamı İbrahim Yakut, emekli tuğgeneraller Koray Uz ve eski New York Ataşesi Semih Koşucuoğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 isim şüpheli oldu.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından hazırlanan iddianameye emekli Hava İstihbarat Kurmay Albay Selçuk Başyiğit'in itirafları damga vurdu. Kendisinden sorumlu olan güncel FETÖ imamlarını deşifre eden Başyiğit, firari TSK imamı Adil Öksüz ve Akıncı Üssü'nde yakalanan Kemal Batmaz'la ilgili önemli bilgiler paylaştı.



FLASH BELLEĞİN SIRRI DA ÇÖZÜLDÜ

Selçuk Başyiğit, 2010-2012 yıllarında Hava Kuvvetleri imamının firari Adil Öksüz olduğunu, 2015-2016 yıllarında ise bu görevi, Akıncı Üssü'nde yakalanan Kemal Batmaz'ın yürüttüğünü söyledi.

Soruşturma kapsamında, 11 Aralık 2006'da İzmir'de askeri bir personel tarafından belediye otobüsünde düşürülen ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ulaştırılan flash belleğin sırrı da çözüldü. İddianameye göre belleğin içinde örgüte mensup havacı astsubay ağırlıklı bir liste bulunuyordu.