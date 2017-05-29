Darbeci generale Kemal Batmaz soruldu, tanımıyorum dedi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Akıncı Hava Üssüne götürülen Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a "Kanaat önderimiz Fetullah Gülen ile görüştürelim" dediği iddia edilen Üs komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim savunma yaptı. Evrim, darbenin yönetildiği 143. filoda FETÖ'nün sivil imamı Kemal Batmaz'a verdiği asker selamıyla ilgili olarak "Ben öyle bir selam vermedim" iddiasında bulundu.

Hakan Evrim, darbenin sivil yöneticileri Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Harun Biniş'in üsse alınmasını sağlamakla suçlanıyor. Kamera kayıtlarda 143. filo koridorunda FETÖ'nün sivil imamı Kemal Batmaz'la da karşılaştığı görülüyor. Batmaz da sorgusunda Adil Öksüz gibi Kazan'a arsa bakmaya gittiğini öne sürmüştü.Telsizden "Uçak var mı havada, Ankara üzerinde. Devamlı uçak olacak. Tamam süratli, şey geçsin. Tacize devam" talimatı verdiği iddialar arasında.

Evrim, iddianamede Hava Kuvvetlerinin darbe planı içindeki organizasyonu ile sevk ve idaresini yapan ekibin içinde bulunmak, bir yandan da derdest edilerek Genelkurmay Karargahından Akıncı Üssü'ne getirilen Genelkurmay Başkanı Akar'ı, Mehmet Dişli, Kubilay Selçuk ve Ömer Faruk Harmancık ile birlikte darbe girişiminin başına geçmesi için ikna etmeye çalışan ve sözde darbe bildirisini televizyonlarda okuması için zorlayan Konsey Üyeleri içinde yer almakla suçlanıyor.

'KEMAL BATMAZ'I TANIMADIĞINI SAVUNDU

Evrim savunmasında, 15 Temmuz darbe girişiminin acemice, amatörce ve başarısızlık üzerine kurulduğunu savundu, "Hiçbir TSK mensubu böyle bir planlama yapamaz" iddiasında bulundu. Evrim, 15 Temmuz gecesi, FETÖ'nün sivil imamlarından Kemal Batmaz'a verdiği selamla ilgili olarak "Ben öyle bir selam vermedim. Kemal Batmaz'ı tanımıyorum" dedi. Evrim, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssünde kullanabilir durumda 71 tane uçak olmasına rağmen sadece 12 tane uçak kullanıldığını savunarak "Kullanılan uçaklar kamuoyu oluşturmak için kullanılmıştır" dedi.Evrim, Genelkurmay Başkanı'na "Dilersiniz sizi kanaat önderimiz Fetullah Gülen ile görüştürebiliriz" şeklinde bir ifade kullanmadığını iddia etti.

İŞTE DARBE GİRİŞİMİ YÖNETEN SİVİLLER!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rehin alınması operasyonun "Şah-mat" özelliği bulunduğunu öne süren Evrim, "Cumhurbaşkanı rehin alınması planlaması başarısızlık üzerine yapılmış bir hamledir" iddiasında bulundu.