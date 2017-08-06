Eren Erdem Fetullahçı hainlerin ağzıyla konuştu

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, 15 Temmuz darbe girişiminin kurgusal bir senaryo olduğunu öne sürüp, "Ardından birkaç asker FETÖ adı altında tutuklandı, onlar bahane edilerek ayak bağı olanlar da ortadan temizlendi" dedi.

SOSYAL MEDYADA SAVCILAR GÖREVE ÇAĞIRILDI

FETÖ'nün CHP'deki temsilcisi Eren Erdem'in son yalanları sosyal medyada büyük tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları "Eren Erdem'in cezaevindeki FETÖ'cü hainlerden ne farkı var. Savcıları göreve davet ediyoruz" dedi.



CHP Milletvekili Eren Erdem, Edebiyat Festivali kapsamında Mersin'in Silifke İlçesi'nde parti binasını ziyaret etti.



FETÖ'NÜN CHP'DEKİ TEMSİLCİSİ EREN ERDEM: "15 TEMMUZ TAMAMEN KURGU"

Partisinin yöneticileri ve gençlik kolları üyeleri ile buluşan Erdem, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, "15 Temmuz'da bir darbe girişimi oldu. O gece MİT Müsteşarı yemekteydi. Karşısında aynı masada kim oturuyordu? ÖSO'nun siyasi kanadının eski lideri Muaz Hatip. MİT Müsteşarının telefonuna o gece ulaşılamadı. Güya sözüm ona darbe yapıldı. Kurgusal bir senaryo. Ardından birkaç asker FETÖ adı altında tutuklandı, onlar bahane edilerek ayak bağı olanlar da ortadan temizlendi" dedi.