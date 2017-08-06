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Fetullahçı hainlerin ağzıyla konuştu

Giriş Tarihi: 6.8.2017 13:38 Güncelleme Tarihi: 6.8.2017 13:54
Eren Erdem Fetullahçı hainlerin ağzıyla konuştu

tarafından finanse edilen Karşı Gazetesi’nde Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenerek örgüt propagandası yaptı. Gazetenin sahibinin yaptığı ifşaatlara göre Tuskon’dan gelen FETÖ yalanlarını gazetenin manşetine taşıyarak örgütün sözcülüğü görevini yürüttü. Dahası FETÖ yöneticileri ile gazetede gizli toplantılar yaptı. 17/25 Aralık sürecinde FETÖ’nün tüm eylemlerine katılarak Fetullahçı hainleri aklamaya çalıştı. Sosyal medyadaki her paylaşımında FETÖ’nün algı operasyonlarına hizmet etti. 15 Temmuz darbesinden sonra Fetullahçı hainleri aklamaya devam ediyor. Hakkında açılan tüm soruşturmalardan milletvekili zırhını kullanarak kurtulmayı başardı. İşte FETÖ’nün ’deki temsilcisi ’in Mersin’de bir parti toplantısında FETÖ ağzıyla sıraladığı son yalanları.

İstanbul Milletvekili , 15 Temmuz darbe girişiminin kurgusal bir senaryo olduğunu öne sürüp, "Ardından birkaç asker adı altında tutuklandı, onlar bahane edilerek ayak bağı olanlar da ortadan temizlendi" dedi.

SOSYAL MEDYADA SAVCILAR GÖREVE ÇAĞIRILDI

FETÖ'nün CHP'deki temsilcisi Eren Erdem'in son yalanları sosyal medyada büyük tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları "Eren Erdem'in cezaevindeki FETÖ'cü hainlerden ne farkı var. Savcıları göreve davet ediyoruz" dedi.

CHP Milletvekili Eren Erdem, Edebiyat Festivali kapsamında Mersin'in Silifke İlçesi'nde parti binasını ziyaret etti.


FETÖ'NÜN CHP'DEKİ TEMSİLCİSİ EREN ERDEM: "15 TEMMUZ TAMAMEN KURGU"

Partisinin yöneticileri ve gençlik kolları üyeleri ile buluşan Erdem, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, "15 Temmuz'da bir darbe girişimi oldu. O gece MİT Müsteşarı yemekteydi. Karşısında aynı masada kim oturuyordu? ÖSO'nun siyasi kanadının eski lideri Muaz Hatip. MİT Müsteşarının telefonuna o gece ulaşılamadı. Güya sözüm ona darbe yapıldı. Kurgusal bir senaryo. Ardından birkaç asker FETÖ adı altında tutuklandı, onlar bahane edilerek ayak bağı olanlar da ortadan temizlendi" dedi.

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Eren Erdem Fetullahçı hainlerin ağzıyla konuştu
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