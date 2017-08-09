Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuşuyor.

Giresun İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz CHP zihniyetinin hayallerinin dahi ulaşamayacağı yere bizim fikirlerimiz ulaştı. Pazartesi günü Rize Artvin Havalimanı çalışmalarının yerini bizzat inceledim. Hamdolsun… Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Asıl bundan sonra yapılacaklar üzerinde kafa yormalı, proje geliştirmeli, milletvekillerimizi, bakanlarımızı çalıştırmalıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti: Malesef 16 yıl içinde yolunu şaşıran arkadaşlarımız oldu. Şimdi önümüzde zorlu bir mücadele dönemi başlıyor. 2019 seçimleri çok önemli. Biliyorsunuz 16 Nisan'da önemli bir başarıyı yakaladık. Artık yüzde 49,9 bile alsanız başarılı olamıyorsunuz. Netice ve zafer için mutlaka yüzde 50 artı 1 oy almamız gerekiyor. Biliyorum yandınız, piştiniz ama biliyorsunuz ki yandım, piştim, oldum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

Şunu unutmayın; AK Parti demek Türkiye demektir. AK Parti zaafa uğrarsa Türkiye uğrar. AK Parti diğerlerinden farklı olarak sürekli kendini ileri taşıyabilen tek partidir. Metal yorgunluğu sadece şahsımın değil milletimin de tespitidir. 16 Nisan'da alınan yüzde 51,4 sadece AK Partinin oyu değildir. Aynı şekilde hayırcıların aldığı oy da sadece CHP'nin oyu değildir. Yüzde 48,6.. Onlar bu oyun kendilerinin olduğunu sanıyor. Onlara cevabı 2019'un Mart'ında vereceğiz. 2019 seçimleri öncesinde partimizde ciddi bir değişimi hayata geçirmekte kararlıyız. AK Parti'nin kendisinden önceki partilerin akıbetine uğramaması yani hiziplerin tasallutuna girmemesi için bu değişimi en sağlıklı şekilde yönetmemiz gerekiyor.

Türkiye tarihinin en önemli istiklal ve istikbal mücadelelerini verirken maalesef içerden de saldırı altındadır

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