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'yü ile tanıştıran isim tutuklandı

Giriş Tarihi: 27.8.2017 15:19 Güncelleme Tarihi: 27.8.2017 15:52
FETÖ'yü CIA ile tanıştıran isim Enver Altaylı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski MİT mensubu , sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Enver Altaylı FETÖ'yü Orta asya yapılanmasında oldukça etkili olduğu ve ile koordinasyonun kurulmasında kilit rol oynadığı belirtiliyordu. FETÖ firarisi Eski Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu’nun kuzeni olan Enver Altaylı’nın, FETÖ ile ilk mücadeleyi başlatan Necip Hablemitoğlu cinayetinde de ismi geçmişti.

Altaylı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında geçen cuma günü sabah saatlerinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

'nın evinde kapsamlı arama yapan polis ekipleri, bazı basılı ve dijital malzemelere el koymuştu. MİT eski mensubu Enver Altaylı, sorgulanmak üzere Ankara'ya götürüldü. Altaylı, FETÖ'nün 1980'li yılların başındaki yapılanması ve FETÖ okullarının kurulmasıyla ilgili sorgulandı.

73 yaşındaki Altaylı, Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nde okumuş, 1960'da Talat Aydemir'in darbe girişimine katıldığı için tutuklanmıştı. 1968'de MİT'te çalışmaya başlayan Altaylı'nın FETÖ lideri 'e yakın bazı isimlerle bağlantısı olduğu öne sürülüyor.

CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Enver Altaylı'nın avukatı Adem Eroğlu, tutuklama kararına itiraz edeceklerini belirtti. Altaylı'nın tutuklama kararı sonrası Sincan Cezaevi'ne gönderildiği bildirildi.

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FETÖ'yü CIA ile tanıştıran isim Enver Altaylı tutuklandı
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