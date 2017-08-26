FETÖ-CIA ilişkisinde kilit isim...

Birkaç gündür gazeteler küçük küçük de olsa enteresan bir habere yer veriyor: "Eski MİT'çi Enver Altaylı FETÖ'den gözaltına alındı."

Hiç şaşırmadım ama biraz bekledim; acaba soruşturmaya ilişkin ayrıntılar çıkacak mı? Şaşırmadım diyorum çünkü daha gazeteciliğe başladığım ilk yıllardan itibaren adını sık duyduğum bir isimdi Enver Altaylı...

Rahmetli Uğur Mumcu çok yazardı. 1970-80 arasında Türkiye'nin 5 bini aşkın gencini kaybettiği o karanlık yılların en "karanlık" aktörlerinden biriydi.

Abdullah Çatlı gibi onun da peşine düşmüş ve 1988'de Almanya'da bulmuştum. Büyük beklentilerle Türkiye'nin yaşadığı karanlık dönemi aydınlatacak sorular sormuş ama içi boş uzun cevaplar almıştım.

Yıllar sonra, 17-25 Aralık 2013'te FETÖ darbe yapınca elebaşısı Gülen'in MİT ve dolayısıyla CIAile ilişkisine dikkat çeken yazılar yazmıştım.

O sürecin kilit isimlerinden biri Nazi istihbarat şefi olan ve savaştan sonra CIA'da çalışan Reinhard Gehlen'in öğrencisi olan Ruzi Nazar ve 1966'da MİT müsteşarı olan Fuat Doğu'ydu.

Gülen'i ilk keşfeden büyük olasılıkla o dönem Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olan Yaşar Tunagür aracılığıyla Fuat Doğu'ydu.

İşin CIA ayağında ise hâlâ Gülen'le ilişkisi süren Graham Fuller vardı. 1966'da CIA'nın İstanbul masa şefiydi. Bu kadronun Türkiye'deki esas oğlanı ise 1960-1971 arasında Ankara'da CIA'nın Ortadoğu direktörü olan Ruzi Nazar'dı.

KARAKUTU ENVER ALTAYLI

Yukarıda sözünü ettiğimiz ve birkaç gün önce gözaltına alınan Enver Altaylı da Nazar'ın baba dostu ve oğlu kadar yakınıydı. O da aynı tarihlerde MİT'e girmiş ve 1974'te ayrılmıştı. İkisi de Özbek kökenliydi. Komünizmle mücadelede uzmanlaşan bu iki istihbaratçının ilgi alanları ise Türki cumhuriyetler ve Türkiye'ydi.

Bir enteresan nokta da Altaylı'nın katıldığı 1963'teki Talat Aydemir darbesinde Gülen'in de er olarak bulunmasıydı.

Altaylı'yı daha sonra Alpaslan Türkeş Avrupa'ya "Genel Müfettiş" olarak atayacak ve üs olarak da Almanya'yı seçecekti.

Böyle bir geçmişe sahip Altaylı'nın, Türki cumhuriyetlerde dal budak saran Türkiye'yi de içeriden ele geçirmeye çalışan ve en sonunda 15 Temmuz darbe girişimini yapan FETÖ elebaşısı Gülen'le ilişkisi hiç şaşırtıcı değil.

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