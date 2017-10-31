Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İşte ile işbirliğinin belgesi

Giriş Tarihi: 30.10.2017 22:34 Güncelleme Tarihi: 31.10.2017 04:48
İşte FETÖ ile FOX TV işbirliğinin belgesi

suikastında derin bağlantıları ortaya çıkan ve Pensilvanya ile direkt temaslı olduğu saptanan 'e sahip çıkmaya devam ediyor. 'cü Ercan Gün'ün adı 'ın sunduğu Fox ana haberin künyesinde yer alıyor. Fox TV FETÖ'cü Gün'e maaş vermeye devam ediyor.

'nün medyadaki isimlerinden Haber Müdürü 'ün gerçek yüzü gün gün ayrıntılarıyla ortaya çıkıyor. FETÖ'nün medyadaki gazeteci görünümlü tetikçilerinden Gün'ün cinayetindeki rolü apaçık deşifre oldu. Gün, FETÖ üyeliğinden tutuklandı. Emniyet ve adliyedeki FETÖ mensuplarıyla yakın temas halinde olan Gün, örgüt adına algı operasyonlarını yürütüyordu...



FETÖ-FOX TV İŞ BİRLİĞİ
FETÖ'nün FOX TV ile işbirliği de halen devam ediyor. Tescilli FETÖ militanı Ercan Gün'e sahip çıkan FOX TV, Gün'ün işine son vermeyerek maaş ödemeye devam ediyor. 'ın sunduğu Fox Ana Haberin künyesinde, Ercan Gün'ün ismi "Haber Planlama Müdürü" olarak yer alıyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşan rapora göre Ercan Gün'ün kullandığı her iki telefonda da FETÖ'nün kripto haberleşme sistemi olan yüklendiği tespit edilmişti.

“Gazeteci mi dediniz? Hadi oradan!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte FETÖ ile FOX TV işbirliğinin belgesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz