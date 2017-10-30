“Gazeteci mi dediniz? Hadi oradan!

İŞTE NEDİM ŞENER'İN BUGÜNKÜ YAZISINDAN BAŞLIKLAR

FETÖ DİNK CİNAYETİNİN ÜZERİNİ ÖRTTÜ



Neredeyse 10 yıldır Hrant Dink cinayetinde Fethullahçı Terör Örgütü üyesi istihbaratçı, polis, jandarma, savcı, hakim, müfettiş ve gazetecilerin rollerini anlatmaya çalışıyorum.



19 Ocak 2007'den beri cinayetin üzeri yalanlarla örtülüyordu. En acısı öldürülen bir gazeteci cinayetinin üzerinin FETÖ'cüleri aklamak için meslektaşı gazeteciler tarafından örtülmesiydi.



Bu rezilliği ömrüm yettiğince anlatacağım. 17/25 Aralık 2013'ten sonra FETÖ'cü savcıların görevden alınarak yerine Yusuf Hakkı Doğan'ın, ardından da Gökalp Kökçü'nün atanmasıyla Hrant Dink cinayetinde yalanlar yerine gerçekler tartışılmaya başlandı.

ERCAN GÜN O FOTOĞRAFI NEDEN ÇEKTİ?



İşte o gerçeklerden birisi de FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün ile ilgili olarak öğrendiğim bilgi.



Ercan Gün, Hrant Dink'in katili Ogün Samast 20 Ocak 2007 akşamı Samsun otogarında yakalandıktan sonra arkasında Atatürk'ün sözü yer alan bir posterin önünde jandarmalar arasında çekilen görüntüleri "algı yaratmak" için kullanmıştı.



Görüntülerin Samsun Emniyet'i Terörle Mücadele Şubesi'nde polisler tarafından çekilmiş olduğu ortaya çıkmış olmasına rağmen Ercan Gün, Samsun jandarmasında çekildi diye yayınlamıştı.



Amacı Dink cinayeti ile jandarma ve Atatürk üzerinden Emniyet İstihbarat Dairesi'nin planladığı Ergenekon operasyonları için algı yaratmaktı.



O bir gazeteci mi?

ERCAN GÜN'ÜN KARANLIK İLİŞKİLERİ!



Samsun'da Ogün Samast'ın jandarmalarla çekilen 44 saniyelik görüntüsü tutuklu sanıklardan FETÖ'cü istihbaratçı Ali Fuat Yılmazer'in isteği üzerine bilgisayar network'ü üzerinden 28 Ocak 2007 günü Ankara İstihbarat Dairesi'ne gönderildi.



Ercan Gün, 30 Ocak günü İstanbul'dan aldığı görüntüleri yayınlamak yerine önce Samsun'a giderek kendi deyimiyle "Jandarma'dan aldığı algısı yaratmak için" Jandarma santralini aramıştı.



Poliste çekildiği açıklanmasına rağmen İstanbul'a dönüp, "İşte jandarmada çekilen görüntüler" diye de haberleştirmişti. Böylece Ergenekon operasyonları için en önemli algıyı yaratmıştı. Dink cinayetinden tutuklu olan Ercan Gün, Savcılık ifadesinde, ağabeyi M… Gün adına kayıtlı 0535 ...3138 numaralı telefonu ve çalıştığı şirket adına kayıtlı 0530 … 1557 iki numarayı kullandığını söylemişti.

ERCAN GÜN GAZETECİ Mİ?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşan rapora göre Ercan Gün'ün kullandığı her iki telefonda da FETÖ'nün kripto haberleşme sistemi olan Bylock yüklendiği tespit edilmiş.



FETÖ'cü polisler yanında ilginç isimlerle de Bylock üzerinden irtibatlı çıkmış. Ama o gazeteci mi dediniz?



Hadi oradan!... (Posta)