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FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ

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Giriş Tarihi: 5.11.2017
ByLock üzerinden 15 Temmuz mesajı
'nün mahrem imamı Özkan Durmaz, Feto'nun darbe girişimi mesajını, üzerinden şifreli dille örgüt tabanına ilettiğini söyledi. FETÖ'nün emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Durmaz itirafçı oldu. Örgütün İstanbul emniyetindeki elemanlarını tek tek deşifre edip fotoğraflarından teşhis eden Durmaz, "17-25 Aralık sonrası örgütte ümitsizlik hâkimken, 2014 ortasında ByLock'tan, 'Allah bu milletin ordusuna çok büyük bir fetih daha nasip edecek ve kurtuluş şanlı Türk ordusu subayları eli ile olacaktır' mesajını paylaştı. 15 Temmuz'un yaşanmasıyla bu mesajla neyin kastedildiği anlaşılmaktadır" dedi. Durmaz örgüt içinde "medya birimi" olarak adlandırılan bir birim olduğunu da belirterek, "Bu birim aynı zamanda örgütün işine gelebilecek, değiştirilmiş ya da uydurulmuş rüyaları motivasyon için ByLock aracılığıyla örgüte yayardı" dedi.
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ByLock üzerinden 15 Temmuz mesajı
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