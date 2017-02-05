Atiker Konyaspor - Ümraniyespor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Atiker Konyaspor - Ümraniyespor A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Süper Lig takımı Atiker Konyaspor, TFF 1 Lig temsilcisi Ümraniyespor'u konuk ediyor. Saat 15.30'da başlayan Atiker Konyaspor - Ümraniyespor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.
ATİKER KONYASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
Takımların ilk 11'leri şöyle:
Atiker Konyaspor: Kaya Tarakçı, Ali Turan, Jagos Vukovic, Mehmet Uslu, Nejc Skubic, Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Moryke Fofana, Halil İbrahim Sönmez, Ioan Hora
Ümraniyespor: Metin Erol, Mustafa Çakır, Mücahit Albayrak, Ömer Tunç, Tarık Tekdal, Seidu Salifu, Bahadır Taşdelen, İbrahim Akdağ, Abdullah Halman, Serdar Özbayraktar, Mahatma Otoo