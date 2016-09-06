Cizrespor farka koştu
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu karşılaşmasında, Cizrespor evinde ağırladığı Hakkarispor’u 4-0 mağlup etti.
Türkiye Kupası 06 Eylül 2016, Salı
Güncelleme: 06 Eylül 2016, Salı 18:04
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu karşılaşmasında Cizrespor ile Hakkarispor, Cizre Şehir Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı 4-0 kazanan Cizrespor, bir üst tura yükseldi.
Stat: Cizre Şehir
Hakemler: Batuhan Gültek xxx, İlker Ayten xxx, Harun Reşit Güngör xxx
Cizrespor: Onur xx, Aykut xx (Doğukan dk. 8 xx), Volkan xx, Feyzullah xxx, Onur xx (Uğur dk. 66 x), Sayim xxx, Önder xxx, Umut xx, Kadir Bayhan xx (Emin Ençkü dk. 70 x), Gülhan xxx, Kadir Demir xx
Hakkarispor: Sedat x, Hamdi xx, Ahmet x, İskender x, Mevlüt x, Sercan xx, Mehmet x (Hayrettin dk. 35 xx), Hakan xx (Dindar dk. 72 x), Sinan x, Yusuf x, Ömer x
Sarı Kartlar: Hamdi, Mevlüt, (Hakkarispor)
Goller: Aykut (dk. 32), Önder (dk. 44), Feyzullah (dk. 61), Gülhan (dk. 85)
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