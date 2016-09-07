Türkiye Kupası'nda 2. Tur kuraları çekiliyor

Futbolda, Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimi yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak.

Kupada 1. turu geçen 36 ekibin yarı sıra Spor Toto 2. Lig'den 36, TFF 1. Lig'den 18, Spor Toto Süper Lig'den de Bursaspor, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor, Kayserispor, Kardemir Karabükspor, Adanaspor ile Aytemiz Alanyaspor olmak üzere toplam 98 takım, 2. eleme turunda mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar sonucunda rakiplerini geçen 49 takım, bir üst tura yükselecek.

Organizasyonda 2. eleme turu maçları 20, 21 ve 22 Eylül'de oynanacak.