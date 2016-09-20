Trabzonspor kupada moral arıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın karşılaşacağı Serhat Ardahanspor’u mağlup ederek hem bir üst tura çıkmak, hem de moral bulmak istiyor. Bordo mavili takım, cezası nedeniyle bu maçta seyircilerinden yoksun kalacak.

Spor Toto Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayıp ilk 4 haftada sadece 3 puan toplayabilen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2'inci eleme turu karşılaşmasında Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Serhat Ardahanspor'u konuk edecek. Trabzonspor'un üst tura yükselmeyi hedefleyen müsabaka, saat 19.00'da Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanacak, karşılaşmayı Özgüç Türkalp yönetecek.

YEDEKLERLE GENÇLER SAHAYA

Teknik direktör Ersun Yanal, Serhat Ardahanspor karşısında ligde fazla forma şansı bulamayan oyuncularla genç futbolculara da forma verebileceği bidirildi. Özellikle Yusuf Yazıcı ile Ramil Sheidaev' in bu maçta forma giyebileceği öğrenildi.

ONUR: "DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Takım kaptanı kaleci Onur, ilk 4 haftada aldıklarını sonuçların kendilerini fazlasıyla üzdüğünü söyledi. Antrenmanların çok verimli geçtiğini belirten kaptan Onur, "Bunu gerçekten sahaya yansıtamıyoruz. Üzgünüz. En kısa sürede toparlanmamız gerektiğini de biliyoruz. Üzdüğümüz taraftarlarımızı mutlu etmek ve özlenen futbolu ortaya koymak için daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL KADROSU

Esteban- Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Güray- Akakpo, Okay- N'doye, Bero, Yusuf Yazıcı- Ramil Sheidaev

SAKAT: Uğur Demirok

CEZALI: Yok