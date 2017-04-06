Fenerbahçe kupada güzel

Dinlendirmesi gereken oyuncular dışında as kadrosuyla çıktı sahaya Advocaat... Bu, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı 1 numaralı hedefe koyduğunun açık göstergesiydi. 3-0'lık ilk skora rağmen maçın başından itibaren oyun içi ciddiyet üst seviyedeydi. 31'de Souza'nın muhteşem ara pasıyla sol çaprazda karşı karşıya kalan Aatif'ın plasesi öne geçirdi sarı-lacivertlileri: 1-0... O muhteşem asistin sahibi Souza, 4 dakika sonra sağdan Lens'in kullandığı kornerde kafayla bu kez kendisi fileleri sarstı: 2-0... 83'te skoru bu sezon ilk golünü atan Volkan Şen ilan etti. Milli yıldız, ceza sahası dışından harika plasesi sonrası adeta duygusal bir boşalma yaşadı: 0-3... Beklendiği gibi adını yarı finale, Başakşehir'in karşısına yazdıran F.Bahçe'yi şüphesiz daha sert ve zorlu iki maç bekliyor.



346 GÜN SONRA ŞEN

Volkan Şen , gol orucunu 346 gün sonra bozdu. Karabük maçında 10 dakika sahada kaldığı için isyan eden Volkan, dün ikinci yarıda oyuna girdi. 83'te fileleri havalandırırken, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Milli oyuncu, en son 24 Nisan 2016'da F.Bahçe'nin, Trabzon'u deplasmanda 4-0 yendiği maçta gol atmıştı.



KADIKÖY'DE 2 BİN 580 TARAFTAR

F.Bahçe'nin yarı final biletini aldığı maç atv'den ekrana geldi. 2580 taraftar ise tribünden maçı izledi.