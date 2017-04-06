Josef: Bir Alex değiliz!

Kayserispor maçında Aatif'ın attığı golde 'Alex'vari pasıyla rol oynayan bir de gol atan Josef de Souza, Brezilya basınına verdiği röportajda Türkiye'deki Brezilyalıların Alex'le kıyaslanmasının haksızlık olduğunu söyledi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, "Alex'in burada yaptıkları beklentileri artırıyor. Sürekli Alex'le kıyaslanıyoruz ancak bu absürd bir durum. O, futbolda sıra dışı bir oyuncu. Onun kadar kaliteli olmasak da, takımımızın başarısı için çalışıyoruz" dedi. Josef, Van Persie içinse, "Geçmiş yıllardaki gibi olmadığı çok açık. Ancak sahada olduğu zaman en iyisini yapmaya çalışıyor ve onun golleriyle bir çok kez kazanabiliyoruz" yorumunu yaptı.