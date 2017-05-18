İki Volkan'ın penaltılardaki ilginç diyaloğu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 biten maçta Fenerbahçe'ye penaltı atışlarında 10-9 üstünlük sağlayan Medipol Başakşehir, finale yükseldi.

Başakşehir'in file bekçisi Volkan Babacan, penaltılarda Volkan Demirel ile yaşadığı diyaloğu, "Ben F.Bahçe altyapısından yetiştim. Volkan ağabeyin bize çok katkısı oldu. Su içiyordu, 'ben de içeceğim' dedim. O da 'istiyorsan iç' dedi" şeklinde anlattı.

İŞTE A SPOR'A KONUŞAN VOLKAN BABACAN'IN AÇIKLAMALARI - (VİDEO)