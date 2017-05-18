İki Volkan'ın penaltılardaki ilginç diyaloğu
Medipol Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan, penaltı atışları sırasında Fenerbahçeli Volkan Demirel ile yaşadığı diyaloğu açıkladı.
Türkiye Kupası 18 Mayıs 2017, Perşembe
Güncelleme: 18 Mayıs 2017, Perşembe 09:49
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 biten maçta Fenerbahçe'ye penaltı atışlarında 10-9 üstünlük sağlayan Medipol Başakşehir, finale yükseldi.
Başakşehir'in file bekçisi Volkan Babacan, penaltılarda Volkan Demirel ile yaşadığı diyaloğu, "Ben F.Bahçe altyapısından yetiştim. Volkan ağabeyin bize çok katkısı oldu. Su içiyordu, 'ben de içeceğim' dedim. O da 'istiyorsan iç' dedi" şeklinde anlattı.
İŞTE A SPOR'A KONUŞAN VOLKAN BABACAN'IN AÇIKLAMALARI - (VİDEO)
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