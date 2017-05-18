Kjaer, Advocaat'ı böyle azarladı!
Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maç sırasında Sarı Lacivertliler'in Teknik Direktörü Dick Advocaat ile savunmanın önemli isimlerinden Simon Kjaer arasında yaşananlar maça damgasını vurdu.
Türkiye Kupası 18 Mayıs 2017, Perşembe
Güncelleme: 18 Mayıs 2017, Perşembe 11:22
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir ile oynadığı mücadelede dikkat çeken bir an yaşandı.
Fenerbahçe'de Simon Kjaer ile Dick Advocaat, 71. dakikada Moussa Sow'un skoru 1-1'e getiren golünün ardından hararetli bir tartışmaya girişti. Dick Advocaat, Simon Kjaer'i bir konuda uyarırken, Danimarkalı oyuncu sert şekilde tepki verdi.
İşte o anlar...
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