Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kuraları çekildi

Saat 15.00'te başlayan kura çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Kura törenine TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın bu turunda, 4. turdan gelen 27 takımın yanı sıra 2016-2017 Sezonu ZTK Şampiyonu Atiker Konyaspor ile geçen sezon sonunda Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan Beşiktaş A.Ş., Medipol Başakşehir, Fenerbahçe A.Ş. ve Galatasaray A.Ş. olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Müsabakalar çift maç eleme usulüne göre oynanacak.

5. tur ilk maçları 28-29-30 Kasım tarihlerinde, rövanşları ise 12-13-14 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Kasımpaşa - Boluspor

Adanaspor - Bursaspor

Kardemir Karabükspor - İstanbulspor

Ankara Demirspor - Teleset Mobilya Akhisarspor

Akın Çorap Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor

Kayserispor - Eyüpspor

Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor

Kahramanmaraşspor - Medipol Başakşehir

Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor

Batman Petrolspor - Atiker Konyaspor

Demir Grup Sivasspor - Bucaspor

Beşiktaş - Grandmedical Manisaspor

Fenerbahçe - Adana Demirspor

Galatasaray - Sivas Belediyespor

Kars 36 Spor - Gençlerbirliği

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor