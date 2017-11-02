Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kuraları çekildi
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekim töreninde 4 Büyükler'in rakipleri belli oldu.
Türkiye Kupası 02 Kasım 2017, Perşembe
Güncelleme: 02 Kasım 2017, Perşembe 14:52
Saat 15.00'te başlayan kura çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Kura törenine TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nın bu turunda, 4. turdan gelen 27 takımın yanı sıra 2016-2017 Sezonu ZTK Şampiyonu Atiker Konyaspor ile geçen sezon sonunda Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan Beşiktaş A.Ş., Medipol Başakşehir, Fenerbahçe A.Ş. ve Galatasaray A.Ş. olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Müsabakalar çift maç eleme usulüne göre oynanacak.
5. tur ilk maçları 28-29-30 Kasım tarihlerinde, rövanşları ise 12-13-14 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
Kasımpaşa - Boluspor
Adanaspor - Bursaspor
Kardemir Karabükspor - İstanbulspor
Ankara Demirspor - Teleset Mobilya Akhisarspor
Akın Çorap Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor
Kayserispor - Eyüpspor
Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor
Kahramanmaraşspor - Medipol Başakşehir
Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor
Batman Petrolspor - Atiker Konyaspor
Demir Grup Sivasspor - Bucaspor
Beşiktaş - Grandmedical Manisaspor
Fenerbahçe - Adana Demirspor
Galatasaray - Sivas Belediyespor
Kars 36 Spor - Gençlerbirliği
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor
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